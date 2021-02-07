竹東鎮公所老舊危險 將投6.2億新建竹東聯合辦公大樓

新竹縣竹東鎮公所行政大樓已有60年歷史，建物老舊狹窄，為了讓職員及洽公民眾更安全便利，縣府與公所提案遷建至「竹東旅遊服務園區」內，近日竹東鎮民代表會通過「新竹縣竹東鎮聯合辦公大樓新建工程」1650萬元規畫設計監造墊付案，規畫興建地上7層、地下2層大樓，同時納入交通轉運站和辦公功能，可望加速竹東地區發展。

竹東代表會3日舉行臨時會，審議通過「新竹縣竹東鎮聯合辦公大樓新建工程」規劃設計監造墊付案，公所和代表會同意負擔土地和建築經費1.3億元，未來預算編列後，聯合辦公大樓可望順利興建。

縣長楊文科表示，縣府積極協調鎮公所與代表會，爭取編列經費共同合作興建「竹東聯合辦公大樓」，不僅能解決竹東鎮公所既有危樓、洽公停車交通等問題，也可將行政單位集中，有效提升行政效能、優化活絡周邊環境。

交旅處指出，為均衡新竹縣觀光，帶動溪南地區產業經濟發展，選定竹東鎮規畫「竹東旅遊服務園區」建設計畫，分期建設竹東客家音樂村、多功能旅遊服務中心、竹東聯合辦公大樓和文創商業旅館等計畫。

竹東聯合辦公大樓新建工程總經費初估6.2億元，預計興建在「竹東轉運站暨地下停車場工程」上方，主要分A、B二棟，A棟1、2樓為竹東轉運站，預計從3樓向上配置南區婦幼服務館、竹東戶政事務所、竹東地政事務所及竹東稅務局等4個縣府附屬單位。