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桃園戲院旅館不敵疫情停歇業 鄭文燦：過年後再紓困

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（見圖）表示2家2輪戲院退場，國外紓困經驗，預計春節過後、等疫情舒緩處理紓困方案。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（見圖）表示2家2輪戲院退場，國外紓困經驗，預計春節過後、等疫情舒緩處理紓困方案。記者曾增勳／攝影

新冠肺炎疫情衝擊，桃園市旅宿、餐飲經營困難、2家戲院不敵停業或歇業，桃園市長鄭文燦今天上午主持防疫專案會議、表示，桃園是疫情震央，各行各業受影響最大，2家2輪戲院退場，國外也有紓困經驗，預計春節過後、等疫情舒緩再處理紓困，申請中央預算或考量採用房屋稅、地價稅紓困。

鄭文燦表示，疫情衝擊各行各業，旅館、旅遊、餐飲業影響很大，中源戲院歇業1年希望裝修後具競爭力，再考慮重新營業，民和戲院去年歇業，受疫情影響，線上平台取代電影院，英國電影協會要求紓困、美國戲院協會7成中小電影院歇業申請紓困，國外紓困經驗，去年文化部針對戲院紓困，桃園也實施屋屋稅、地價稅減免方案。

桃園是疫情震央，針對電影業、旅館、旅遊、餐飲業影響很大，他要求各局處單位趁春節過年期間進行紓困盤點，等過年後、疫情舒緩後，會看到紓困需求，針對各行各業振興方案，中央紓困方案外，地方會提出房屋稅、地價稅減免方案。

桃園市長鄭文燦（見圖）表示2家2輪戲院退場，紓困經驗，預計春節過後、等疫情舒緩處理紓困方案。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（見圖）表示2家2輪戲院退場，紓困經驗，預計春節過後、等疫情舒緩處理紓困方案。記者曾增勳／攝影

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