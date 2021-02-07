百年建築青少年館變身成「紅磚玻璃屋」 3月開館

隱身在老樹群旁的新竹市青少年館經翻修後，找回日式紅磚拱狀建築百年韻味，館內以「開放式」設計，自然光從大片落地窗灑落在各個角落，窗外美景更是一覽無遺，新竹市長林智堅今宣布，青少年館預計3月全新開館，並從原本閱覽室正式升格為圖書館，歡迎民眾在百年建築、老樹與護城河陪伴下享受悠閒閱讀時光。

林智堅表示，青少年館建於日本大正年間，至今有近百年歷史，過去曾為「旭診療所」、衛生試驗所、警訊所，歷史悠久，周邊多棵老樹如老櫻花樹、烏桕樹也隨老宅一起被保留下來，造就青少年館獨特靜謐風貌，烏桕高大茂密，紫紅色落葉更顯美麗。往後來青少年館不僅能閱讀書本，還能閱讀大自然，盡情欣賞老樹綠映。

文化局表示，青少年館建物近20年未翻修，館內硬體老化、昏暗還有漏水等問題，市府投入1800萬元重新整修。翻修後的青少館設有資訊檢索區、藏書及座位區，在大片落地窗前，不僅有大階梯座位區、自修桌，還有專屬雙人閱讀桌等，可供讀者選擇。

館內還有「挑高平台」，空間以地毯、懶骨頭取代桌椅，讓讀者享有宛如在家空間，可以更放鬆姿態讀書。另外，文化局表示，除了實體書，青少年館還有「Hami Book電子書場域閱讀」服務，讀者透過手機、平板電腦等智慧型載具，就可免費閱覽近8000本書籍及180種期刊雜誌。未來將有常態性舉辦講座、展覽等，提供讀者多元的藝文活動。