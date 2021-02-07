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主打年輕形象 鄭宏輝推出防疫拜年看板

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
民進黨有意參選新竹市長的鄭宏輝近期掛上拜年看板，以手比牛角的過年防疫為主軸，一改傳統政治人物大紅大紫的過年印象，希望主打年輕形象。圖／鄭宏輝提供
民進黨有意參選新竹市長的鄭宏輝近期掛上拜年看板，以手比牛角的過年防疫為主軸，一改傳統政治人物大紅大紫的過年印象，希望主打年輕形象。圖／鄭宏輝提供

農曆春節即至，大街小巷開始飄起年味，民進黨有意參選新竹市長的鄭宏輝近期掛上拜年看板，以手比牛角的過年防疫為主軸，一改傳統政治人物大紅大紫的過年印象，希望主打年輕形象。

鄭宏輝表示，目前看板刊登的位置都是由支持者熱心提供，年初就紛紛提供位置租借，他很感謝民眾的支持愛戴。這也是民意基礎的展現。

看板設計上除常見的賀歲吉祥話，鄭宏輝也加上「戴口罩、勤洗手、防疫過好年」的叮嚀，提醒民眾做好防疫措施、共同守護台灣，讓過年看板有更多元層次。

鄭宏輝指出，去年因為防疫的關係，並不是容易度過的一年。蔡英文總統今年的牛年春聯「牛轉乾坤」，希望台灣能翻轉局面，否極泰來。其實也是他對今年的期許。對抗病毒這場仗已經打一年了，鄭宏輝也期許在新的一年，全球疫情能夠撥雲見日、扭轉乾坤，台灣能夠儘早結束疫情危機。

鄭宏輝 疫情 拜年

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