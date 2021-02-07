拒垃圾掩埋場入駐 龍昇村民抗爭兩世代：很感慨！

駛下交流道，車子開入苗栗龍昇村，便能聞到一股焦味，那是與都市無關，偏鄉農村坐擁的氣味，象徵的是蕭條與落寞。「年輕人都跑到城市去了，」農民說。

台一線作為主要幹道貫穿整座村子，往東邊走會碰到二高，往南邊走則會遇到高鐵苗栗站。這是一個被交通包圍，卻無人瞧上一眼的路過；唯有在4、5月南瓜季收成季，號稱「南瓜故鄉」的噱頭才能引來遊客的短暫注目與青睞。

而在其他日子裡的視而不見，甚至遺忘，則引來垃圾往村里傾倒的覬覦。

苗栗縣政府於去年12月31日通過坤輿掩埋場試運轉，同意掩埋場在90日期程內，處理達8223.7公噸的事業廢棄物，引發龍昇村居民反彈，自5日起，便在坤輿掩埋場聯外道路口守夜，阻擋施工。

當地居民選擇抗議到底，一方面對於掩埋場所可能造成的污染感到恐慌，另一方面則是氣不過，在那8千公噸的廢棄物當中，幾乎全來自外縣市。當地農民陳定國賭氣的說，苗栗是窮，但也不能窮成這樣，窮到收別人的垃圾！

其實，龍昇村的村民早在2005年即走上街頭，至苗栗縣政府前拉白布條，要求縣政府暫緩坤輿掩埋場，並要求縣政府負責；時任縣長傅學鵬在民意的壓力下，終於要求業者停工。反坤輿自救會會長陳清鑫說，萬萬沒想到，十幾年後，坤輿會捲土重來。

曾協助抗爭的社運人士陳秉亨說，不當的開發案至今都沒有完整的退場機制，導致它們像殭屍一樣，竟能還魂復生。

陳清鑫回憶當年，坤輿是在2001年設立，一開始不知道坤輿的目的，還以為要蓋工廠，在得知是要興辦垃圾掩埋場後，是他父親陳水盛帶頭抗爭。「爸爸做過鄉民代表，也算意見領袖，是很有正義感的人，」他說。

2005年，抗爭進入高峰，陳清鑫仍在台北工作，只有在放假時才會加入抗議行列。他說，記得爸爸的身影，「很勇敢」。特別是當時仍是黑道橫行開發案的年代，陳記得他的哥哥陳清奇曾遭黑衣人背後偷襲打傷，甚至廚房被人縱火，也有抗爭人士的車輪胎被蓄意刺破。

往事歷歷在目，但陳清鑫沒想到，6年前父親過世，如今竟由他接棒，成為第二代自救會會長，繼續抗爭下去。「很感慨、很感慨。」