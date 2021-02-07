難過好年！ 苗栗村民埋鍋造飯抗爭垃圾掩埋場入駐

春節將至，苗栗縣造橋鄉龍昇村的居民今年卻不能過個好年，計畫在坤輿公司前持續「埋鍋造飯」，阻擋垃圾掩埋場試營運。反坤輿自救會會長陳清鑫表示，掩埋場哪有試營運的道理，若造成污染，誰來負責？強調當地居民會抗爭到底，希望苗栗縣政府能懸崖勒馬，也盼中央能介入、傾聽民意。

坤輿掩埋場爭議延燒近20年，歷經兩任縣長，皆因地方強烈抗爭而未能通過；坤輿公司亦在2011年向行政院環保署提出訴願，但遭到駁回。然而，苗栗縣政府卻在去年最後一日通過試運轉，同意掩埋場在90日期程內，處理達8223.7公噸的事業廢棄物，引發龍昇村居民反彈，自5日起，便在坤輿掩埋場聯外道路口守夜，阻擋施工。

才駛入台一線、龍昇村村口，便能看到「毒埋龍昇村＝龍昇村滅村」、「汙染地下水鄉親無一倖免誓死捍衛家園」等標語。那是村民團結一致的象徵。面對掩埋場被批准試營運，村民不打算過年，在坤輿公司前輪三班站崗，就是要把掩埋場擋下來。

農民陳志明說，「坤輿怎麼看都是選址不當，我們就是要保護我們的土地，給下一代留片淨土。」

陳清鑫質疑，龍昇村村民多以務農維生，而掩埋場距離當地水源「大潭蓄水池」僅有60公尺，無疑是選址失當，農民害怕掩埋場運作後，所掩埋的廢棄物將污染居民賴以為生的水源，尤其此次試營運批准的事業廢棄物項目，包括化學公司的廢橡膠、石化公司的污泥，以及爐渣等，有非常大的污染疑慮；況且，掩埋場豈有試營運的空間，一埋下去造成污染，就難再復原。

龍昇村以盛產南瓜出名，陳定國已是地方第三代農人，在附近種植南瓜、蔬菜等作物。他表示，農民除了從大潭蓄水池引水灌溉，也抽取地下水，掩埋場位於高處，若埋垃圾，極有可能污染地下水，他害怕水往低處流，恐禍及地方生計。特別是，無論有污染與否，只要一被貼上遭污染的汙名，是農民不可承受之重，反對到底。

陳定國的憂慮並非空穴來風，根據坤輿公司於2004年提出的興辦事業計畫書，已提到場址為「典型的集水谷地」，且地下水具有「高地下水位」。雖然計畫書中表示地下水位在4至6公尺之間，深過掩埋場，但2001年9月所做的地質鑽探報告又顯示矛盾的數據：近掩埋區的兩處，分別在1.3公尺和3.3公尺深處即挖到地下水，而9月份更屬當地地下水低水位期間。

就連過去長期站在資方立場的前縣長劉政鴻也跳出來反對，警告大潭蓄水池至關重要，再加上污染地下水源的風險，一但鑄成大錯，危及的灌溉面積高達3千多公頃。