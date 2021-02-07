延後開學契作有機蔬菜滯銷 竹縣府推促銷助農友

因應新冠肺炎疫情，全國高中以下學校寒假延後4天開學，為避免新竹縣原訂生產供應國中小營養午餐的在地有機蔬菜面臨滯銷困境，縣府與縣農會推出1公斤大包裝在地有機蔬菜促銷，呼籲大新竹地區機關團體、公司行號踴躍訂購，協助農友度過難關。

縣府農業處表示，新竹縣自2019年9月起，正式推動轄下120所國中小營養午餐一周2次採用在地有機蔬菜，因農友供應營養午餐使用的有機蔬菜是採契作方式，原訂於17日起採收的蔬菜已在上月就育苗種下，若沒依序採收出貨，會造成後續的生產混亂，屆時農友也只能忍痛耕鋤。

農業處說，雖然這次只延後開學4天，但以目前每周提供給學校7公噸有機蔬菜來估算，約有3公噸會受影響，包括青江菜、青松菜、青油菜、東京白菜、小松菜、A菜、山萵苣、蘿蔓萵苣、福山萵苣、廣島菜、塔菇菜、蚵仔白、千寶菜等數十種。

此次促銷的在地有機蔬菜均為竹縣通過有機（或轉型期）驗證的農場產出，將以1公斤大包裝、每包優惠價80元，接受團體訂購方式供應出貨，價格比市售小包裝有機蔬菜的每250公克約30至40元、換算每公斤約120至140元優惠許多。

農業處說，為縮短食物里程，供應對象將僅限於大新竹地區的機關學校、公司行號等，每包1公斤裝、單一定點20包以上即可配送，新竹縣農會接受訂購後安排2月17日至20日出貨，出貨時將隨機搭配4至5種有機葉菜。

全程以冷藏車配送至各訂購單位指定的取貨地點、貨到付款，數量有限，即日起接受團體訂購、售完為止。有意訂購者可洽新竹縣農會許小姐0972979310、吳小姐 0937829984、黃主任 0928068711。平日上班時間則以（03）5921018分機129和131聯絡。