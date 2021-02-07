櫻花、大波斯菊、炮仗花一路開 苗119甲縣道迎春喜洋洋

苗栗縣公館鄉農會在119甲縣道首推「花田一路」，最近大波斯等花開錦簇，串連獅潭鄉協雲宮櫻花大爆發，及銅鑼鄉炮仗花環保公園花牆瀑布，花田一條路賞花目不睱給，公館鄉農會總幹事古雪雲歡迎遊客來走春，應節喜氣洋洋。

公館鄉是福菜故鄉，鄉農會利用農田間作的空檔，規畫「福菜、花田、堆稈棚」農業跨年嘉年華，但受到疫情影響，部分活動喊停，農會在「花田一路」的119甲縣道沿線15公頃農田，撒下大波斯、黃波斯菊、向日葵等種子最近陸續綻放，同時間協雲宮櫻花、環保公園炮仗花盛開，不到1個小時車程花海美不勝收。

古雪雲說，公館鄉間很美，希望透過花海讓全國看見，她評估公館位在台灣較北邊，農作收成後撒種，開花最美時間落在春節前後，加上119甲縣道過客屬大橋，接119縣道的銅鑼鄉雙峰口環保公園炮仗花，及119甲縣道在公館鄉大東路口（苗24線）轉協雲宮的櫻花，都享有盛名，「花田一路」名副其實，將持續推動成走春賞花一條路。

此外，獅潭鄉、公館鄉交界的協雲宮是賞櫻勝地，今年因低溫時間足夠，櫻花大爆發，開花時間比往年提前，目前已有七、八成，遊客絡繹不絕，至於充滿喜氣的銅鑼鄉環保公園炮仗花海，目前也有四、五成開花，花田、花海、花牆瀑布各有擅場。