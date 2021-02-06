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桃園市平鎮區金城街往中豐路有瓶頸 要打通需先併重劃
桃園市平鎮區金城街往中豐路有一段瓶頸道路，因路面彎曲且路不平希望能改善。市議員舒翠玲表示，已經請養工處、區公所相關單位會勘，做成結論：金城街瓶頸路段666、670、671、671-1地號，平南段671-1地號位於平鎮區山峰自辦市地重劃工程範圍內，這部分將由該區重劃開闢。
另外，後續由平鎮區公所依據「桃園市道路瓶頸打通作業實施計畫」作業流程，調查所需的土地及所涉地上午的所有權人協議價購後，再提基本評估報告予養工處。
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