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與黃捷愛恨情仇糾葛 罷捷未過時代力量回應了

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桃園市平鎮區金城街往中豐路有瓶頸 要打通需先併重劃

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
舒翠玲日前邀集養工處等相關單位會勘金城街往中豐路瓶頸問題。圖／市議員舒翠玲提供
舒翠玲日前邀集養工處等相關單位會勘金城街往中豐路瓶頸問題。圖／市議員舒翠玲提供

桃園市平鎮區金城街往中豐路有一段瓶頸道路，因路面彎曲且路不平希望能改善。市議員舒翠玲表示，已經請養工處、區公所相關單位會勘，做成結論：金城街瓶頸路段666、670、671、671-1地號，平南段671-1地號位於平鎮區山峰自辦市地重劃工程範圍內，這部分將由該區重劃開闢。

另外，後續由平鎮區公所依據「桃園市道路瓶頸打通作業實施計畫」作業流程，調查所需的土地及所涉地上午的所有權人協議價購後，再提基本評估報告予養工處。

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