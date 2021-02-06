家扶助原民青年服務部落 讓文化能在傳統及創新中傳承

新竹家扶中心今明2日分別在尖石及五峰舉行原民青年部落服務成果發表，在參與的青年中每個人都用自己的創意替部落文化發聲，新竹家扶主任沈俊賢就指出，原民青年在口語表達上或許比較內向害羞，但其實只要有舞台讓他們發揮，其實就能看到這群偏遠部落的孩子如何為自己的文化傳承奔走，也能凝聚他們更認同自己的傳統。

新竹家扶中心指出，這些參與家扶的原民孩子們多是家庭弱勢的一群，尤其山區部落資源缺乏，許多孩子並不一定能受到良好的教育環境，但同儕之間的影響力仍非常大，家扶的角色主要是將他們聚集起來，輔佐他們將年輕的創意投入部落文化再造，也能透過活動參與讓他們找到對彼此、文化的認同，進而朝為他人服務的目標前進。

許多家扶的原民青年在寒暑假期間回到部落後，就會將他們在外學習的經歷分享給部落裡的孩子，他們也自發走入部落服務，例如五峰鄉天湖部落、清泉部落與尖石鄉梅花部落、那羅部落，在過去幾年經歷年輕人口流失，現在反而有青年願意回到原鄉，對部落議題主動提出想法，不同部落之間的青年也將家扶當作交流平台，互相學習。

新竹家扶中心主任沈俊賢指出，社工與原民青年每月會定期聚會，透過對談與分享，強化青年與自我、家庭、部落與文化之間的連結，更鼓勵他們回到部落裡展現青年的能力及專長，藉由服務實做，進而提升青年的各項能力。

來自五峰鄉的泰雅原民青年法度就說，在參加家扶之前，他自己很沒有信心，但透過家扶的平台能讓他與不同部落的朋友交流，甚至不同原住民族的朋友分享文化，他也在這個過程中，敢於表達自己的想法，還能開始教其他家扶的孩子彈吉他。