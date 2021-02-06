桃園景點人潮警示燈號重啟首遇假日 全亮綠燈

桃園市觀旅局重啟景點人潮警示燈號碰上第1個假日，20個景點今天都維持「安全」的綠色燈號，大溪老街因曾有確診者足跡，遊客稀稀落落，攤商無奈即便消毒好幾輪了，生意還是差很大，盼春節期間人潮能回流，觀旅局長楊勝評說，春節景點是否湧現走春人潮目前還不好預測，但已請相關單位整備，若亮起紅燈隨時出動加強管制。

市府觀旅局指出，包含大溪老街在內的20處景點各有主責單位，現已成立群組隨時通報燈號變化情形，只要在人流管制達50%到60%時亮起黃燈時，會先進行警示宣導，若人流管制值超過60%時亮紅燈，則將進行車輛管制與人員疏導，避免人車湧入。

楊勝評說，20處人流管制景點相關單位包含風管處、農業局、環保局、經發局、北水局以及大溪、蘆竹與龍潭區公所等，重要道路車流控管則為警察局，由於春節期間需要人力協助管制，昨邀集相關機關召開人流管制作業協調會，請大家配合調度人力。

楊認為，今年桃園旅宿的春節住房率普遍下滑，但不代表民眾不會在地旅遊，也會有選擇一日遊的可能性，目前已請相關單位整備人力，春節期間隨燈後變化待命出勤。

20處景點分別為大溪老街、虎頭山風景特定區、慈湖、角板山、拉拉山、大溪月眉休閒農業區、小烏來風景特定區、優霞雲瀑布、石門水庫風景區、竹圍漁港、永安漁港、觀音蓮花休閒農業區、新屋綠色走廊、三坑老街、羅浮、觀音濱海遊憩區、五酒桶山步道、農博環境教育園區、龍潭大池、青埔休閒遊憩區、許厝港溼地，民眾可上桃園觀光導覽網查詢。