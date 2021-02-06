桃園5200名環保志工今出勤 年前最後大掃除

今天是農曆年前最後1個周末，桃園市106隊志工隊、5200多名環保志工照常出勤，協助清潔整理家園環境，桃園市環保局長呂理德今天到蘆竹慰問志工辛勞，也示範如何泡製消毒水，民眾在家中只要用市售漂白水和清水以1比50比例就能用來消毒，可擦拭常接觸的門把、扶手、桌椅，希望家家戶戶做好清潔，一掃疫情迎接牛年的到來。

因疫情緣故，桃園市環保局在各區里的環保志工已經改以小規模出勤，呂理德今天特地趁年前最後1個出勤日，到蘆竹區上竹里慰問與感謝環保志工們的辛勞，他說，環境清潔維護不僅要靠環保局、清潔隊和環保志工付出，也希望市民朋友在年前最後1個假日，請再把家裡頭裏裏外外作一次清理，乾淨過好年。

市府環保局指出，目前桃園的防疫工作，戶外公共環境的消毒交由環保局跟國軍來執行，在家裡頭就必須全家大小動手來做，大家可以自行調配消毒水，替家中物品與環境清潔消毒，希望在防疫的關鍵時刻，大家不分你我，一起趕走疫情加零不加溫。