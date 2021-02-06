快訊

罷捷失敗 黃捷數度哽咽：未來兩年會繼續為鳳山努力

黃捷罷免同意票超越2年前當選票 藍：綠營民代要警惕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園防疫旅館623人過除夕夜 貼心業者準備年菜餐

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
位於桃園龜山的悅徠館去年才開幕碰上疫情，業者將房間全數投入作為防疫旅館使用，業者用心準備居家檢疫者三餐，去年耶誕節也提供耶誕大餐，員工還戴上耶誕帽增加過節氣氛。圖／悅徠館提供
位於桃園龜山的悅徠館去年才開幕碰上疫情，業者將房間全數投入作為防疫旅館使用，業者用心準備居家檢疫者三餐，去年耶誕節也提供耶誕大餐，員工還戴上耶誕帽增加過節氣氛。圖／悅徠館提供

防疫旅館去年3月啟動，下周將迎接首個農曆新年，由於居家檢疫者陸續完成15天隔離期返鄉與家人團圓，春節前入住高峰已經度過，不過桃園市觀旅局統計，除夕夜當天，桃園仍有623人要在防疫旅館過年，市府將送上1元福袋，也有業者已預訂1人份的鱸魚、雞湯、佛跳牆等10道年菜套餐，讓被隔離的居家檢疫住客能感受到過年氣氛。

因應春節返鄉潮與居家檢疫1人1戶政策，桃園市觀旅局1月將防疫旅館量能增至26間、2650間，1月下旬湧現返台高峰，入住率一度逼近9成，隨著農曆過年逼近，居檢者陸續出關，今天入住人數降至1848人，依防疫旅館訂房資料，除夕夜當天只剩623人。

市府觀旅局長楊勝評說，今天機場入境人數只剩300多人，因多為工作關係返台或外籍人士，本就沒有規畫與家人吃團圓飯，市長已指示致贈特製的1元福袋給辛苦堅守崗位的防疫旅館工作人員，觀旅局也會送給屆時入住的居家檢疫客人，獻上牛年祝福。

位在桃園龜山的「悅徠館」原訂去年6月開業，未料碰上疫情計畫被打亂，在獲悉政府的防疫需求後，決定將全棟68間客房投入防疫旅館使用，由於旅館空間嶄新舒適，房間至少10坪大、設有陽台，特別是每天送上的三餐都有變化，深獲不少居家檢疫者好評，紛紛留言評價「防疫生活就像在度假！」「隔離的人也能感受到台灣的溫暖！」

悅徠館經理李明峰認為，服務要從客人角度出發，才能有賓至如歸的感受，尤其居家檢疫客人無法外出，最期待的非每天的餐點莫屬，除準備連鎖餐廳的料理，也不斷開發在地美食，有義大利麵，咖哩飯、小火鍋與披薩等，去年耶誕節當天更請到廚師現煎牛排、龍蝦等，還比照西餐廳上菜模式，依序將開胃餐、湯品與主餐等送到客房。

為了即將到來農曆年，悅徠館也已規畫應景的除夕菜單，屆時將以獨享套餐形式送上珍珠丸、佛跳牆、櫻花蝦米糕、藥膳醉蝦、香菇雞湯等10道年菜組合，陪客人過年。

用心服務吸引回流，李也分享，有外籍客人拍片「開箱」他們的防疫旅館，大家口耳相傳，入住的居家檢疫者有3成5是外國客，甚至有客人第2次居檢指定回來入住，他認為，防疫旅館只要做好動線管理與消毒，安全性高，他們也全面替員工保防疫險。

位於桃園龜山的悅徠館去年才開幕碰上疫情，業者將房間全數投入作為防疫旅館使用，業者用心準備居家檢疫者三餐，去年耶誕節也提供耶誕大餐。圖／悅徠館提供
位於桃園龜山的悅徠館去年才開幕碰上疫情，業者將房間全數投入作為防疫旅館使用，業者用心準備居家檢疫者三餐，去年耶誕節也提供耶誕大餐。圖／悅徠館提供
位於桃園龜山的悅徠館去年才開幕碰上疫情，業者將房間全數投入作為防疫旅館使用，舒適空間與貼心服務很受居家檢疫者好評。圖／桃園市觀光旅遊局提供
位於桃園龜山的悅徠館去年才開幕碰上疫情，業者將房間全數投入作為防疫旅館使用，舒適空間與貼心服務很受居家檢疫者好評。圖／桃園市觀光旅遊局提供
位於桃園龜山的悅徠館去年才開幕碰上疫情，業者將房間全數投入作為防疫旅館使用，業者用心準備居家檢疫者三餐，去年耶誕節也提供耶誕大餐，讓客人又驚又喜。圖／悅徠館提供
位於桃園龜山的悅徠館去年才開幕碰上疫情，業者將房間全數投入作為防疫旅館使用，業者用心準備居家檢疫者三餐，去年耶誕節也提供耶誕大餐，讓客人又驚又喜。圖／悅徠館提供

防疫旅館 居家檢疫 福袋

延伸閱讀

協助春節防疫 桃園安心即時上工計畫釋89個職缺

郭元益贈防疫員春節禮盒 糕餅博物館手作指定席護遊客

挺桃園過好年 靈鷲山贈桃市府心靈防疫物資

年菜食譜／山東燒雞 過年就是要吃家鄉味

相關新聞

立委籲撤銷坤輿案試運轉 苗縣府重申秉公把關

苗栗縣坤輿事業廢棄物掩埋場試運轉引發地方反彈，時代力量立委陳椒華今天與自救會提出多項違法疑慮，呼籲縣府撤銷同意；縣府環保...

桃園景點人潮警示燈號重啟首遇假日 全亮綠燈

桃園市觀旅局重啟景點人潮警示燈號碰上第1個假日，20個景點今天都維持「安全」的綠色燈號，大溪老街因曾有確診者足跡，遊客稀...

桃園防疫旅館623人過除夕夜 貼心業者準備年菜餐

防疫旅館去年3月啟動，下周將迎接首個農曆新年，由於居家檢疫者陸續完成15天隔離期返鄉與家人團圓，春節前入住高峰已經度過，...

桃園5200名環保志工今出勤 年前最後大掃除

今天是農曆年前最後1個周末，桃園市106隊志工隊、5200多名環保志工照常出勤，協助清潔整理家園環境，桃園市環保局長呂理...

苗栗監理站3月10日至頭份偏鄉服務 機車考驗名額100人

苗栗監理站排定3月10日上午9點到頭份市永貞宮辦理跨機關聯合偏鄉服務，現場除提供各項監理、稅務、就業、工商發展及警政等業...

五峰羅山部落19戶違建合法 原民處為族人實現居住正義

新竹縣原鄉部落有許多建築物因早年原住民居民對於法規不熟悉，或對建築資訊了解不足，再加上經濟弱勢，因此居住的建物常常就是違...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。