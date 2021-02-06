桃園防疫旅館623人過除夕夜 貼心業者準備年菜餐

防疫旅館去年3月啟動，下周將迎接首個農曆新年，由於居家檢疫者陸續完成15天隔離期返鄉與家人團圓，春節前入住高峰已經度過，不過桃園市觀旅局統計，除夕夜當天，桃園仍有623人要在防疫旅館過年，市府將送上1元福袋，也有業者已預訂1人份的鱸魚、雞湯、佛跳牆等10道年菜套餐，讓被隔離的居家檢疫住客能感受到過年氣氛。

因應春節返鄉潮與居家檢疫1人1戶政策，桃園市觀旅局1月將防疫旅館量能增至26間、2650間，1月下旬湧現返台高峰，入住率一度逼近9成，隨著農曆過年逼近，居檢者陸續出關，今天入住人數降至1848人，依防疫旅館訂房資料，除夕夜當天只剩623人。

市府觀旅局長楊勝評說，今天機場入境人數只剩300多人，因多為工作關係返台或外籍人士，本就沒有規畫與家人吃團圓飯，市長已指示致贈特製的1元福袋給辛苦堅守崗位的防疫旅館工作人員，觀旅局也會送給屆時入住的居家檢疫客人，獻上牛年祝福。

位在桃園龜山的「悅徠館」原訂去年6月開業，未料碰上疫情計畫被打亂，在獲悉政府的防疫需求後，決定將全棟68間客房投入防疫旅館使用，由於旅館空間嶄新舒適，房間至少10坪大、設有陽台，特別是每天送上的三餐都有變化，深獲不少居家檢疫者好評，紛紛留言評價「防疫生活就像在度假！」「隔離的人也能感受到台灣的溫暖！」

悅徠館經理李明峰認為，服務要從客人角度出發，才能有賓至如歸的感受，尤其居家檢疫客人無法外出，最期待的非每天的餐點莫屬，除準備連鎖餐廳的料理，也不斷開發在地美食，有義大利麵，咖哩飯、小火鍋與披薩等，去年耶誕節當天更請到廚師現煎牛排、龍蝦等，還比照西餐廳上菜模式，依序將開胃餐、湯品與主餐等送到客房。

為了即將到來農曆年，悅徠館也已規畫應景的除夕菜單，屆時將以獨享套餐形式送上珍珠丸、佛跳牆、櫻花蝦米糕、藥膳醉蝦、香菇雞湯等10道年菜組合，陪客人過年。