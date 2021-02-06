苗栗監理站3月10日至頭份偏鄉服務 機車考驗名額100人

苗栗監理站排定3月10日上午9點到頭份市永貞宮辦理跨機關聯合偏鄉服務，現場除提供各項監理、稅務、就業、工商發展及警政等業務洽辦及諮詢，民眾還可體驗行動漂書樂趣；苗栗監理站表示，當天開放100個機車駕照考驗名額，2月22日起3天內請向頭份市公所報名。

苗栗監理站表示，頭份市公所受理機車考驗收件時間為上午8點至下午5點（中午12點至下午1點為午休時間，不受理收件），100名額滿即截止報名，因應新冠肺炎疫情，請考生進入頭份市公所報名或到永貞宮考照必須配合量測額溫，全程戴口罩，如額溫超過37.5度將無法進入辦理業務。

苗栗監理站表示，請考生利用周一至周五上班時間到公立醫院、衛生所或衛福部評鑑合格醫院或受委託的醫院、診所辦理體檢；參加機車考照當天需先參加初考領講習（講習可保留1年）才可進行筆試、路試，相關問題可電洽苗栗監理站037-331806分機203詢問。