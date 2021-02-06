五峰羅山部落19戶違建合法 原民處為族人實現居住正義

新竹縣原鄉部落有許多建築物因早年原住民居民對於法規不熟悉，或對建築資訊了解不足，再加上經濟弱勢，因此居住的建物常常就是違章建築，但縣府原民處認為法令訂定時，並未考量原民族群的習慣及傳統，為落實居住正義，從去年開始輔導，將陸續編列預算為部落老舊建物取得合法執照。

縣長楊文科表示，縣府從去年開始預算，首批受惠的五峰鄉羅山部落，經600萬元補助，已成為第一階完成建物合法花的部落，共有19戶取得合法執照，今天上午舉辦落成典禮，縣府也將合法房屋證明文件交到住戶手中。

五峰鄉竹林村長呂勝忠說，部落族人長期以來因建物不合法，在使用上十分不便，也因經濟困難根本沒辦法改善居住環境，在經由縣府的協助之下，族人的居住環境獲得改善，也終於成功合法，部落住民未來也有機會將建物作為營業之用。

原民處表示，原鄉地區地處偏遠、資訊不足，因現行法令訂定前未予考量原民族群的習慣及傳統，致使建物所有人未能依法申請建築執照，違章建築林立，再加上原住民經濟狀況普遍薄弱，無力改善居住環境，更遑論耗費鉅資委託建築師申請建築執照，來辦理既有房舍或增建的房舍合法化。

原民處規畫從2020年到2025年的6年之間，分年編列600萬元經費，解決原鄉地區建築物違章問題，首批以羅山部落為示範區域，為1984年之前的既有房屋取得合法文件，另外也進行部落造景美化，已在上月完工。