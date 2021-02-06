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通霄國小仁愛路日式教職員宿舍 通過登錄苗栗歷史建築

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
「通霄國小仁愛路日式教職員宿舍」經苗栗縣有形文化資產審議委員討論通過登錄為歷史建築，成為縣內第57處歷史建築。圖／苗栗縣政府提供
「通霄國小仁愛路日式教職員宿舍」經苗栗縣有形文化資產審議委員討論通過登錄為歷史建築，成為縣內第57處歷史建築。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣有形文化資產審議委員會最近討論通過登錄「通霄國小仁愛路日式教職員宿舍」為歷史建築，成為縣內第57處歷史建築。

苗栗縣文化觀光局文化資產科指出，通霄國小仁愛路日式教職員宿舍為單棟日式宿舍，建築形式為和、洋折衷風格，是通霄地區少有的單棟宿舍建築，內部格局維持日式建築基本風格，整體保存完整，建築現況及周邊環境保有極大程度原貌，具代表性及文化資產價值。

文觀局長林彥甫表示，經這次審議後，苗栗縣指定與登錄的有形文化資產已達88件，其中國定古蹟1處、縣定古蹟15處、歷史建築57處、文化景觀4處、一般古物11件，期盼透過文化資產的指定與登錄，讓民眾更能認識縣內有形文化資產，縣府將持續致力於縣內文化資產的維護與發揚，厚植地方文化能量。

「通霄國小仁愛路日式教職員宿舍」經苗栗縣有形文化資產審議委員討論通過登錄為歷史建築，成為縣內第57處歷史建築。圖／苗栗縣政府提供
「通霄國小仁愛路日式教職員宿舍」經苗栗縣有形文化資產審議委員討論通過登錄為歷史建築，成為縣內第57處歷史建築。圖／苗栗縣政府提供

歷史建築 文化資產 宿舍

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