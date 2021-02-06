通霄國小仁愛路日式教職員宿舍 通過登錄苗栗歷史建築

苗栗縣有形文化資產審議委員會最近討論通過登錄「通霄國小仁愛路日式教職員宿舍」為歷史建築，成為縣內第57處歷史建築。

苗栗縣文化觀光局文化資產科指出，通霄國小仁愛路日式教職員宿舍為單棟日式宿舍，建築形式為和、洋折衷風格，是通霄地區少有的單棟宿舍建築，內部格局維持日式建築基本風格，整體保存完整，建築現況及周邊環境保有極大程度原貌，具代表性及文化資產價值。