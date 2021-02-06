協助春節防疫 桃園安心即時上工計畫釋89個職缺

由於疫情尚未平息，不少民眾經濟陷困，桃園市就業職訓服務處指出，安心即時上工計畫延長到6月底，由於春節期間風景區需要人力執行防疫工作，經盤點將釋出89個職缺，8日當天將在復興區公所受理民眾登記，歡迎復興區原民朋友洽詢短期就業。

安心即時上工計畫提供計時工作，安排符合資格的民眾到市府相關單位工作，核給工作津貼時薪160元，每月最高工作80小時，每人最長補助6個月，桃市府考量疫情還未結束，市民可能因此縮減工時及減少工作計畫，延長安心即時上工計畫至6月底。

桃園市政府就業職訓服務處指出，最近盤點確定釋出復興區公所70個及風景區管理處19個，共計89個職缺，主要工作內容為協助春節期間風景區的防疫工作，桃園就業中心8日將到復興區公所提供駐點服務，受理民眾申請登記及媒合派工。

就業職訓服務處也統計，截至今年2月4日止，桃園市總職缺數共3221個、上工人次2319人，還有近900個職缺，歡迎民眾參加前往桃園市各就服據點登記，也可參考中高齡及高齡勞動力再運用獎勵、職場學習及再適應計畫等方案，詳細資訊可至桃園市政府就業職訓服務處官網瀏覽最新消息。