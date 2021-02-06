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郭元益贈防疫員春節禮盒 糕餅博物館手作指定席護遊客

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
鄭文燦訪視郭元益糕餅博物館防疫工作，肯定業者防疫成果。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦訪視郭元益糕餅博物館防疫工作，肯定業者防疫成果。記者鄭國樑／攝影

桃園市長鄭文燦今天下午訪視楊梅郭元益糕餅博物館防疫作為，並表示桃園擁有全國最好的觀光工廠聚落，郭元益糕餅博物館更是觀光工廠的領航者。

防疫期間，郭元益糕餅博物館提高防疫等級，包括每天控管來客人數上限為300人，成立觀光工廠戰情室以掌握防疫資訊，還有全國首創觀光工廠「手作指定席」，降低接觸感染風險。

鄭文燦說明，桃園有31家觀光工廠，部分受疫情衝擊暫停營業，市府原先規畫春節期間觀光工廠推出加碼促銷方案，考量疫情因素，改疫情平穩後再推出，屆時將串聯桃園市31家觀光工廠，期盼將人潮帶來回來；等春節過後，優先安排學校及社團戶外教學及環境教育，再安排觀光工廠體驗旅遊等行程。

鄭文燦說，郭元益糕餅博物館為桃園具國際級亮點觀光工廠，DIY手作體驗活動十分受歡迎，疫情期間除了落實工廠與觀光工廠分流，掌握參觀人流，更全台首創「觀光工廠手作指定席」，遊客無論參與手作課程或用餐，都使用專屬座位，並與其他組顧客保持1.5公尺的社交安全距離，讓民眾安心體驗手作樂趣。

郭元益食品公司副總經理郭建偉表示，為感謝桃園防疫人員的辛苦，致贈711食品禮盒。此外，郭元益糕餅博物館也針對桃園市民推出專屬優惠，春節初一至初五，桃園市民至博物館參觀，可獲得2021限量手作體驗1份；3月預計推出「郭元益挺桃園向英雄致敬」活動，只要是軍、警、消防、醫護人員至郭元益糕餅博物館參觀，即可免費享有桃園意象手作體驗1份。

今日到場者還有立法委員黃世杰、鄭運鵬、市議員李家興、周玉琴、涂權吉與市府團隊。

郭元益糕餅博物館規模和內容都具有國際水準。記者鄭國樑／攝影
郭元益糕餅博物館規模和內容都具有國際水準。記者鄭國樑／攝影
郭元益糕餅博物館「手作指定席」護遊客。記者鄭國樑／攝影
郭元益糕餅博物館「手作指定席」護遊客。記者鄭國樑／攝影

觀光工廠 博物館 疫情

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