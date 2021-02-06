反坤輿事業廢掩埋場案 時力立委陳椒華要求撤銷試運轉

時代力量立委陳椒華上午到苗栗縣探視反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會及鄉親，開記者會指控坤輿案牴觸水土保持計畫法規，算錯面積且可能超過2公頃應重做環評，主張縣府應立即撤銷試運轉計畫，讓居民結束抗爭安心返家過年；苗栗縣環保局回應，反駁指她引用的相關法規並不適用，強調縣府對坤輿案依法嚴格把關。

陳椒華一早由縣議員宋國鼎陪同到造橋鄉龍昇村坤輿掩埋場門口探視自救會及抗爭居民，強調她先前已提出全案諸多爭議，且新證據顯示坤輿案牴觸多項法規，包括沉砂池面積不足、隔離綠帶寬度不足10公尺、道路未達6公尺寬致大型車輛無法錯車、興辦事業計畫書是17年前定稿本未變更、全案牴觸水保法規及一般廢棄物衛生掩埋場設置規範等。

陳椒華強調要守護龍昇村永續乾淨的水源，政府不能一邊鼓勵農友採行有機農業，一邊許可在特農區中間蓋事廢掩埋場汙染灌溉水質，要求撤銷全案讓龍昇村民好好過年。

苗栗縣環保局回應強調縣府對人民依法提出的申請案應受理並審查，全案及試運轉計畫審查過程嚴謹，謹守中央法度；坤輿公司申請的是一般事業廢棄物衛生掩埋場，包括廢棄物清理法、公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法或事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準，都沒有規範選址原則或限制，坤輿所提設置設施、內容符合相關設施標準規定。

環保局表示，陳椒華委員引用的一般廢棄物掩埋場設置規範、非都市土地申請變更為一般廢棄物回收清除處理設施使用興辦事業計畫審查作業要點，是針對一般廢棄物用地、設施所作的規範，本案並不適用，環保署已在1月底清楚說明；縣府重申全案依法行政，秉持公正、專業、嚴謹態度與立場嚴格把關，後續仍將依法加強查核、督促業者採行各項環保措施避免影響環境品質。