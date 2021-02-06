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竹市康樂公園F-104戰鬥機修復英姿重現 吸引軍事迷造訪

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市政府歷經半年修復康樂公園編號4398星式戰鬥機RF-104G，恢復昔日英姿。圖／市府提供
新竹市政府歷經半年修復康樂公園編號4398星式戰鬥機RF-104G，恢復昔日英姿。圖／市府提供

新竹市政府歷經半年修復康樂公園編號4398戰鬥機，更細膩恢復F-104標準打磨、機身圖樣，吸引軍事迷朝聖，市府推薦春節連假來一趟看飛機遊眷村之旅，可藉由剛修復完成的F-104戰鬥機了解空軍故事，還可品嘗眷村菜及產地直送海鮮。

康樂公園離空軍基地2公里，除有1座碉堡，也佇立編號4398星式戰鬥機RF-104G。市府城銷處指出，編號4398戰鬥機去年機身有部分腐朽損壞，市府邀請軍事專家古旺金及修繕團隊，嚴正考證機身打磨、鋁片修補破洞、塗裝等，才恢復昔日英姿，吸引軍事迷造訪。

前空軍聯隊中隊長吳慶璋、少將梁玉飛專程來探望昔日的「老戰友」，吳慶璋拿出珍藏30年的飛行紀錄表說，往事歷歷在目，他曾任41中隊長，1990年10月9日曾率領4架附掛響尾蛇飛彈的F-104戰鬥機，掩護梁玉飛所駕駛的編號4398戰鬥機潛入對岸執行偵照任務，危機四伏，還好平安歸來。

梁玉飛依照出任務傳統，先環繞編號4398戰機1圈，他說，F-104戰鬥機的襟翼很銳利，不慎就會劃傷額頭，每次出任務時，機工長還得檢查有無石頭或鳥屍藏在其中。

新竹市政府歷經半年修復康樂公園編號4398星式戰鬥機RF-104G，恢復昔日英姿。圖／市府提供
新竹市政府歷經半年修復康樂公園編號4398星式戰鬥機RF-104G，恢復昔日英姿。圖／市府提供

空軍 修復 眷村

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