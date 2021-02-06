助弱勢童儲蓄脫貧 懷恩社福基金會捐25萬注社會救助金

新竹縣目前參與「兒童及少年未來教育與發展帳戶」的家戶共有254人，懷恩社會福利慈善事業基金會董事長李棟樑在春節前捐助25萬元，指定用於扶助參與兒童及少年未來教育與發展帳戶，希望縣府能運用這筆善款，協助經濟弱勢家庭孩童、少年在18歲前存下第一桶金。

縣長楊文科感謝懷恩基金會的慷慨捐助，期待透過董事長的拋磚引玉，讓社會各界能更重視未來下一代孩童發展，發揮照顧關懷弱勢，創造社會溫情，讓貧困的弱勢家庭能逐步脫離貧窮，未來縣府也持續媒合社會各界資源，落實「老、中、青、幼通通照顧」社會福利政見。

基金會董事長李棟樑表示，懷恩基金會長期致力公益活動扶助各界弱勢族群，對於弱勢兒童、身心障礙及老人等清寒家庭貢獻不遺餘力，兒童及少年是未來的主人翁，為幫助弱勢家庭孩童能夠在過年前補貼生活費用，希望以最實質的幫助，將捐款送至弱勢家戶中，藉此也能傳播社會的關懷、溫暖與愛的力量。

縣府社會處則表示，為了減少弱勢家庭在代間複製貧窮，衛福部從2017年開辦「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，針對2016年1月1日以後出生、具中、低收入戶身分，或長期安置2年以上兒童及少年都可以參加，

直到年滿18歲前，政府會先存入開戶金1萬元，後採1：1相對提撥，「家長存多少、政府提撥多少」，每年上限為1.5萬元，等到孩子18歲就可領到第一桶金54萬元，用於未來發展教育、就業。