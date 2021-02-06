快訊

藍綠高度動員罷捷案投票熱度高 中午投票率直逼罷韓日

高雄毒品人口租屋處起衝突 1刀刺進對方心臟釀凶殺命案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

助弱勢童儲蓄脫貧 懷恩社福基金會捐25萬注社會救助金

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
兒童及少年未來教育與發展帳戶能協助未成年的弱勢孩童學習儲蓄，政府也會提撥相對金額，用於未來孩童成年就學、就業使用。圖／縣府提供
兒童及少年未來教育與發展帳戶能協助未成年的弱勢孩童學習儲蓄，政府也會提撥相對金額，用於未來孩童成年就學、就業使用。圖／縣府提供

新竹縣目前參與「兒童及少年未來教育與發展帳戶」的家戶共有254人，懷恩社會福利慈善事業基金會董事長李棟樑在春節前捐助25萬元，指定用於扶助參與兒童及少年未來教育與發展帳戶，希望縣府能運用這筆善款，協助經濟弱勢家庭孩童、少年在18歲前存下第一桶金。

縣長楊文科感謝懷恩基金會的慷慨捐助，期待透過董事長的拋磚引玉，讓社會各界能更重視未來下一代孩童發展，發揮照顧關懷弱勢，創造社會溫情，讓貧困的弱勢家庭能逐步脫離貧窮，未來縣府也持續媒合社會各界資源，落實「老、中、青、幼通通照顧」社會福利政見。

基金會董事長李棟樑表示，懷恩基金會長期致力公益活動扶助各界弱勢族群，對於弱勢兒童、身心障礙及老人等清寒家庭貢獻不遺餘力，兒童及少年是未來的主人翁，為幫助弱勢家庭孩童能夠在過年前補貼生活費用，希望以最實質的幫助，將捐款送至弱勢家戶中，藉此也能傳播社會的關懷、溫暖與愛的力量。

縣府社會處則表示，為了減少弱勢家庭在代間複製貧窮，衛福部從2017年開辦「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，針對2016年1月1日以後出生、具中、低收入戶身分，或長期安置2年以上兒童及少年都可以參加，

直到年滿18歲前，政府會先存入開戶金1萬元，後採1：1相對提撥，「家長存多少、政府提撥多少」，每年上限為1.5萬元，等到孩子18歲就可領到第一桶金54萬元，用於未來發展教育、就業。

弱勢家庭 新竹 楊文科

延伸閱讀

農曆年節前 桃園平鎮警揪地方農會、企業送暖弱勢家庭

警方攜手善心人士做公益 春節前夕慰問幫助弱勢家庭

企業歲末送愛到偏鄉！60份年菜溫暖弱勢家庭的心與胃

幸福存款7年 雲林143戶脫貧

相關新聞

反坤輿事業廢掩埋場案 時力立委陳椒華要求撤銷試運轉

時代力量立委陳椒華上午到苗栗縣探視反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會及鄉親，開記者會指控坤輿案牴觸水土保持計畫法規，算錯面積且...

竹市康樂公園F-104戰鬥機修復英姿重現 吸引軍事迷造訪

新竹市政府歷經半年修復康樂公園編號4398戰鬥機，更細膩恢復F-104標準打磨、機身圖樣，吸引軍事迷朝聖，市府推薦春節連...

助弱勢童儲蓄脫貧 懷恩社福基金會捐25萬注社會救助金

新竹縣目前參與「兒童及少年未來教育與發展帳戶」的家戶共有254人，懷恩社會福利慈善事業基金會董事長李棟樑在春節前捐助25...

頭份初一起4天暫停路邊停車收費 初五起中央路一併恢復

苗栗縣頭份市的路邊停車收費路段，大年初一到初四共4天將暫停收費，此外去年7月因辦理工程暫停收費的中央路，將從大年初五起恢...

農曆年節前 桃園平鎮警揪地方農會、企業送暖弱勢家庭

桃園市平鎮警分局長李建民、各所所長昨晚與觀音根滿慈善基金會、平鎮區農會、寶馨實業公司及霸味薑母鴨平鎮中豐店，一同為轄區受...

植被養護19年有成 尖石、五峰3處特定水保區解禁

新竹縣五峰鄉桃山村、尖石鄉錦屏村及柿山這3處崩塌地，過去曾發生多次土石流，因此從2002年就畫定為特定水土保持區，經過1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。