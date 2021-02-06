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農曆年節前 桃園平鎮警揪地方農會、企業送暖弱勢家庭

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
平鎮警分局與地方社團、農會、企業共同關懷轄區弱勢家庭和獨居者。記者鄭國樑／翻攝
平鎮警分局與地方社團、農會、企業共同關懷轄區弱勢家庭和獨居者。記者鄭國樑／翻攝

桃園市平鎮警分局長李建民、各所所長昨晚與觀音根滿慈善基金會、平鎮區農會、寶馨實業公司及霸味薑母鴨平鎮中豐店，一同為轄區受關懷戶舉辦寒冬送暖活動，不但準備豐盛的物資及暖心薑母鴨，也多聽他們對生活工作的心聲，希望在過年前夕，能讓弱勢家庭也能過個暖冬及好年。

觀音根滿慈善基金會創辦人林春燕女士表示，推廣慈善的理念與提供社會福利，是基金會成立的目標，日前得知平鎮警分局籌辦此次寒冬送暖活動時，立即請董事長劉建三、秘書長王永才準備高級棉被組與生活物資等，由分局轉贈給平鎮區弱勢的家庭、獨居者。

平鎮區農會葉思瑋總幹事、寶馨實業葉雲宙董事長、霸味薑母鴨中豐店店長張義忠也共襄盛舉，分別贊助白米300多斤、民生物資及熱騰騰的薑母鴨100份，提供弱勢家庭享用。

分局長李建民說，社會上仍有許多人需要被關懷及幫助，此次寒冬送暖活動也特別感謝各界大力支持，希望拋磚引玉，讓更多人伸出溫暖雙手，幫助弱勢團體。

李建民也要求同仁，主動發掘轄區貧困孤苦及需要幫助的人，讓民眾也能感受警察溫暖的一面。

除了送物資，警方和參與關懷的社團、企業也到受關懷家庭訪視。記者鄭國樑／翻攝
除了送物資，警方和參與關懷的社團、企業也到受關懷家庭訪視。記者鄭國樑／翻攝
警方把各界捐贈的物資送到弱勢家庭和獨居者住處。記者鄭國樑／翻攝
警方把各界捐贈的物資送到弱勢家庭和獨居者住處。記者鄭國樑／翻攝

薑母鴨 農會 弱勢家庭

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