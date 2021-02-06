植被養護19年有成 尖石、五峰3處特定水保區解禁

新竹縣五峰鄉桃山村、尖石鄉錦屏村及柿山這3處崩塌地，過去曾發生多次土石流，因此從2002年就畫定為特定水土保持區，經過19年來縣府與水保單位的植被復育，終於在1月19日獲得農委會公告廢止特定水土保持區，未來只需要落實水保法，就可安全進行開發，也能避免坡地災害發生。

縣長楊文科表示，新竹縣檢警環農工平台持續在推動山坡地保育，縣府也陸續在竹東、尖石、五峰和關西等地增設水土保持服務團據點，並由縣府聘請專業技師成立「水土保持服務團」，輔導民眾辦理有關水土保持計畫申請案相關作業流程，希望透過專業技師協助，維護山林環境。

農業處則指出，新竹縣全縣面積有87%是山坡地，但其中五峰鄉桃山村竹11旁的土石流區域以及比鄰尖石鄉錦屏村、柿山的崩塌地，這3處地點是過去曾發生過嚴重崩塌及土石流的範圍，從2002年就被行政院農委會畫入特定水土保持區，目的是要保育山坡地和避免開發危及在地居民的生命財產安全。

3處特定水保區已在上月廢止，縣府表示這是經工程整治及植生復育的成果，從2018年就每年提出通盤檢討，公告廢止後，該區域已回歸一般水土保持處理與維護管理，土地也可依原編定使用，只要落實水保法相關規範，強化山坡地合理且安全的開發行為，就能減少坡地災害發生。