苗栗71歲老翁和弟弟相繼過世 捐贈器官大體遺愛人間

苗栗縣71歲陳姓老翁年初車禍過世，他和去年底病逝的66歲胞弟生前都簽署了器官捐贈同意書，老翁離世後眼角膜幫助2名等待移植者重見光明，兄弟倆的大體也都經家屬同意捐贈醫學院，完成心願並遺愛人間。

苗栗市大千綜合醫院社工課組長陳煒君負責協助這次器官捐贈，她表示並非每位器官捐贈同意者最後都能完成捐贈，多數都是在最後一刻被家人否決，但陳姓老翁生前不斷讓家人了解想器捐的想法及動機，不僅獲得認同，最後也照他的意願完成捐贈，這樣的案例非常少見。

陳姓老翁的兒子表示，他父親生前長期照顧年邁的祖母和生病的叔叔，因祖母、叔叔都有低收入戶身分，受到許多社會福利的補助和照顧，心存感激之餘，希望能有機會回饋社會，父親得知器官捐贈方面的訊息時就簽下同意書，並與叔叔一起分享器官捐贈的大愛精神，兄弟倆都參與。

陳姓老翁的弟弟去年病故，但因疾病關係無法器官捐贈，但他的大體與年初過世的哥哥一起捐贈給醫學院，希望可以幫助學生在醫療路上更精進。

「想到爸爸的眼角膜幫助2位受贈者重見光明，真的很開心，能為爸爸完成心願，相信他也很開心！」陳姓老翁的兒子說，一般人大多不能接受家人往生後未能保留完整遺體，但他覺得父親是用另一種方式展開他的新生活，受父親影響，他與家人也簽署了器官捐贈同意書「希望越來越多人一起加入，幫助等待移植者開啟新人生 」。

陳煒君表示，器捐者除了能嘉惠移植者，如果捐贈當時有5等親以內親屬在等候器官捐贈，且醫學考量適合，可優先獲得移植；另外，完成捐贈者如日後有3等親內的家屬需器官移植，也可優先獲得其他大愛捐贈者捐贈的器官。