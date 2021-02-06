熱心乘客當糾察隊 搭公車戴口罩禁飲食桃市尚無裁罰

搭公車客運不僅要戴口罩，2月起也全面要求不得飲食，由於疫情升溫，客運業者觀察乘客對禁令多主動配合，不少熱心乘客也當「糾察隊」，發現有人不配合會通報司機，桃園市交通局指出，禁令是罰屢勸不聽者，迄今尚無裁罰件數，將會持續宣導。

去年12月起因應秋冬防疫專案，搭乘大眾運輸要戴口罩，違者最高可罰1萬5千元，至於車內飲食部分，桃園市政府則自1月28日公告搭乘市區公車、免費公車及幸福巴士禁止車上飲食，交通部也從2月1日起實施國道客運禁止飲食規定，希望降低飛沫風險。

國光客運司機劉茂寅說，疫情攸關個人健康，因此去年爆發疫情後，乘客普遍都自主戴上口罩，少部分沒戴口罩者，只要好言相勸都會配合，若真的忘了帶口罩出門，他也會準備提供，但確實有少數乘客不講理，為避免衝突會請對方下車，或報警處理。

由於客運車內為密閉空間，本就不太鼓勵乘客飲食，劉說，過去曾遇過有人吃臭豆腐、榴蓮「臭氣沖天」，就會要求收起食物，避免干擾其他乘客，由於疫情來襲，大部分乘客幾乎都會乖乖戴好口罩，也不會在車內吃東西，就怕引來旁人異樣眼光。

交通局公共運輸科技正林宗漢說，只要司機發現乘客上車未戴口罩，就會要求立刻戴上，由於疫情緊張，其他乘客也會幫忙說話，少有屢勸不聽情形，至於車內飲食禁令也普遍獲得業者支持，可維持車內整潔，且市區公車路途短，也不太會有飲食需求。