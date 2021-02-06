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挺桃園過好年 靈鷲山贈桃市府心靈防疫物資

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
靈鷲山致贈楞嚴咒平安掛軸等心靈防疫物資，昨由桃園市政府民政局長陳靜航受贈。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山致贈楞嚴咒平安掛軸等心靈防疫物資，昨由桃園市政府民政局長陳靜航受贈。圖／靈鷲山佛教教團提供

桃園疫情還未平息，靈鷲山佛教教團為表達對第一線防疫人員的關懷，昨天到桃園市政府，致贈楞嚴咒平安掛軸、平安御守與佛足皂等心靈防疫物資，祝福人人平安過好年，多項物資由市府民政局長陳靜航代為收下；靈鷲山開山住持心道法師分享，疫情讓人更珍惜生命，期許大眾以心安和好心面對，用善念、善行、善業轉動共業災難。

昨天捐贈防疫物資，由靈鷲山公關室主任涂彬海、顧問簡寶鋐、護法總會執行理事吳美金、靈鷲山慈善基金會副執行長陳世人、水陸法會勤務部陳鎮夷等人前往桃園市政府民政局捐贈，曾任民政局長的立委湯蕙禎也到場見證，感謝靈鷲山齊心挺桃園。

靈鷲山佛教教團指出，在衛福部桃園醫院出現院內群聚感染後，在心道法師指示下，特別為市長鄭文燦、桃園市府團隊、大桃園市民點燈祈福，今年2021年開春也再度發起「一億咒心挺醫護」活動，鼓勵以正念持誦楞嚴咒心，讓大家都能安心過好年。

疫情 法師 佛教

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