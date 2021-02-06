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圓夢愛心關懷協會募40萬 全數捐桃市11所偏鄉弱勢學童

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市圓夢愛心關懷協會昨天舉行第85場愛心活動，募得40萬元全數捐給復興區11所國小的弱勢學童，幫助400名學童圓一個新年的夢想。圖／桃園市圓夢愛心關懷協會提供
桃園市圓夢愛心關懷協會昨天舉行第85場愛心活動，募得40萬元全數捐給復興區11所國小的弱勢學童，幫助400名學童圓一個新年的夢想。圖／桃園市圓夢愛心關懷協會提供

桃園市圓夢愛心關懷協會昨天舉行第85場愛心活動，與市府教育局合作以視訊會議方式展開，捐款總額高達40萬元，全數捐給復興區11所國小的弱勢學童，幫助400名學童圓一個新年的夢想。

市府教育局副局長林威志表示，原本這場捐贈儀式，預定要和圓夢愛心關懷協會一同到復興區介壽國小辦理的，但近日疫情較為嚴峻，改為視訊方式捐贈，雖然疫情嚴峻，卻在極短的時間募得高達40萬元的善款，期望這些國小學童能過個好年。

桃園市圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹說，當打開山上孩子的許願卡，發現每個孩子都有自己最想要擁有的東西，比如有運動服、新鞋子、籃球、晚餐、外套、書包、畢業紀念冊等，新年新希望，集合大家的力量，一起來幫弱勢學童圓夢。

圓夢愛心關懷協會為了讓復興區山上所有國小的弱勢學童，決定贈送每位弱勢學童紅包1000元，讓孩子們自己決定如何運用這紅包，受捐贈的11所國小包括三民國小、介壽國小、霞雲國小、義盛國小、羅浮國小、奎輝國小、長興國小、高義國小、三光國小、巴崚國小、光華國小等。

理事長謝慧謹提及，雖然近日來桃園的疫情較為嚴峻，但協會仍然覺得行善、行孝都不能等，尤其在過年的時候，能讓弱勢的孩子有個「希望紅包」，以圓滿過年時孩子心中的新希望，並感受到大家的愛和關心。

桃園市圓夢愛心關懷協會昨天舉行第85場愛心活動，募得40萬元全數捐給復興區11所國小的弱勢學童，幫助400名學童圓一個新年的夢想。圖／桃園市圓夢愛心關懷協會提供
桃園市圓夢愛心關懷協會昨天舉行第85場愛心活動，募得40萬元全數捐給復興區11所國小的弱勢學童，幫助400名學童圓一個新年的夢想。圖／桃園市圓夢愛心關懷協會提供

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