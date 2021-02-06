台中創新推全民運動 獲體育署運動i台灣計畫「特優獎」
台中市政府力推全民運動，去年創新開設單眼入門運動攝影、新增足球運動熱區專案、首度引進實體F1賽車原裝空運來台、率先全台首度舉辦MARVEL RUN漫威主題路跑等，屢屢掀起全國運動話題，更締造多項中華職棒紀錄，包括促成全球首場職棒開打、首場開放球迷、職棒選秀會和總冠軍賽首戰在台中，成效受肯定，昨天獲教育部體育署頒發2020年運動i台灣計畫「特優獎」。
昨天頒獎典禮，由教育部體育署長張少熙頒發「109年運動i台灣計畫績效特優縣市」，台中市榮獲「特優」獎 ，由運動局長李昱叡代表市長盧秀燕北上受獎表示，感謝中央肯定，市府將持續推廣全民運動，鼓勵市民參與。
運動局表示，台中市去年規劃242個運動專案，包括女性運動、身心障礙專屬運動、獨木舟體驗、時代騎輪節、國民體育日等，並新增足球運動熱區專案，開設單眼入門與運動攝影、專屬兒童與女子的足球節活動，提升市民參與運動。
運動局長李昱叡說，台中在推廣全民與競技運動方面持續創新，包含首度引進RED BULL FORMULA ONE（tm） SHOW CAR府前廣場展示，實體F1賽車原裝空運來台，掀起全國賽車運動話題；更率先全台首度舉辦MARVEL RUN漫威主題路跑，逾萬名漫威迷齊聚府前廣場，讓愛運動的漫威迷一次滿足；並支持年輕世代籃球運動，成立台中市夢想家青年隊，以及引發籃壇新風潮P. LEAGUE+聯盟職籃熱身賽台中登場，吸引民眾熱烈支持運動賽事。
運動局指出，根據2020年教育部體育署運動現況調查，台中市規律運動人口成長提升2%來到33.5%，與六都評比表現顯著提升，舉辦活動行銷城市則提升為六都第一，未來將持續推動多元豐富的體育活動，提升城市運動風氣，台中相關運動訊息請搜尋粉絲專頁：「台中酷運動」 https://www.facebook.com/SPBTAICHUNG/ 。
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