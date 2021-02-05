養護機構伯伯彈琴後誠實妙答 賴清德、鄭文燦視訊那頭都笑了

副總統賴清德今下午在桃園市長鄭文燦陪同下，前往桃園市私立莊敬園老人長期照顧中心了解防疫措施，並透過視訊慰問院內住民，69歲林伯伯得知賴、鄭2人關懷相當開心，聊到最後還大秀琴藝，沒想到鄭文燦最後問伯伯說「其他住民有叫你彈給他們聽嗎？」伯伯聽了直說「這裡沒琴，今天才拿來的」，誠實應答也讓眾人不禁笑了。

由於部桃群聚事件造成地方疫情嚴峻，桃園市政府啟動各項防止社區感染對策，今年1月25日起暫停家屬及訪客至機構探視，改採視訊或電話關懷，賴清德今天也特別選在部桃專案及清零計畫結束的關鍵日子造訪桃園訪視長照機構，同時替桃園團隊打氣。

賴致詞提到，長照中心多為養護機構，住民多為抵抗力較弱的長者，從國外的疫情發展來看，一旦感染易造成嚴重後果，成肺炎感染高風險區域，他認同桃園祭出禁止探訪的高標準防疫措施，桃市府也給予充足的防疫物資，可為各縣市安養機構的典範。

由於長照機構禁止探訪，只開放親友透過視訊與住民聯繫，在市府與機構的安排下，賴清德與鄭文燦今天也在機構大廳，運用電腦設備和住在裡頭的林姓伯伯視訊，賴與鄭2人都紛紛自我介紹「我是清德」、「我是文燦啦」，並關心伯伯身體健康等情形。

賴清德看到伯伯沒戴上口罩，也關心地詢問在裡面有沒有戴口罩、勤洗手，做好消毒，伯伯回應「有啦，現在進來裡面沒有戴」，賴清德聽了也叮嚀地說，中央流行疫情指揮中心的指揮官陳時中就說，「戴口罩比較英俊啦」，提醒要記得戴上口罩。

林伯伯也在視訊最後小秀電子琴藝，鄭賴等一行人聽完後紛紛拍手，給伯伯最大的鼓勵，林伯伯說琴藝「是自己在家裡的學」，鄭文燦聽了接著問說「那其他人有叫你彈給他們聽嗎？」伯伯直覺回答「這裡沒琴，今天才拿來的」，讓大家聽了都忍不住大笑，現場有人連忙補充是「特別表演的啦」，化解尷尬場面。

鄭文燦表示，感謝副總統賴清德經常關心桃園疫情狀況，為桃園防疫打氣加油。年節將至，親情的慰藉很重要，因此特別與賴副總統來訪視長照中心住民，給予鼓勵和關懷，希望住民不因家人減少探視感到孤單，透過視訊探視表達彼此關懷並維繫感情。