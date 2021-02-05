影／苗栗啟動全面大消毒 216個公共場所展開消毒

苗栗縣環保局預防病毒入侵、維護縣內環境衛生，規畫在春節前針對縣內大型公共場所全面大消毒，機關及學校也將安排期程實施；苗栗縣長徐耀昌今天與18鄉鎮市首長及防疫消毒大隊在貓裏喵親子公園舉行「防疫再加強、全面大消毒」啟動儀式，隨後針對全縣216處場所展開全面消毒，徐耀昌呼籲鄉親配合防疫新生活規範，過個快樂、健康的春節。

啟動儀式上午在貓裏喵親子公園舉行，環保局長陳華盛、衛生局副局長莊素玲帶隊參加，18鄉鎮市分別由鄉鎮市長、主秘出席，各鄉鎮市公所清潔隊人員組成防疫大隊，穿著防護衣攜帶裝備待命啟動。

徐耀昌向全縣清潔隊人員致謝，強調各鄉鎮市清潔隊配合鄉親除舊布新，目前是最忙碌的時刻，尤其去年疫情爆發後，還要協助各項消毒防疫任務，為縣內環境與衛生盡心盡力。

徐耀昌與鄉鎮市首長及防疫大隊成員高舉標語齊喊「少出門、不接觸、多休息、戴口罩」等防疫新生活規範後，宣布春節前防疫再加強任務啟動，現場待命的防疫大隊人員以背負式及車載設備，對貓裏喵親子公園各角落全面消毒。

陳華盛指出，即日起針對各交通場站、大型營業場所、人口聚集民生熱點及公園等216個場所全面加強消毒防疫，民眾洽公的機關單位會安排期程辦理消毒工作，各級學校也將在開學前完成消毒。