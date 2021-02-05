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春節期間 龍潭警方實施交通微調措施

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
春節期間龍潭警方實施交通微調措施。圖／龍潭警分局提供
春節期間龍潭警方實施交通微調措施。圖／龍潭警分局提供

桃園市龍潭警察分局為確保春節連續假期期間轄區交通順暢，日前針對轄內交流道周邊道路、易壅塞路段及景點，邀集市府交通局、國道警察、交通部公路總局第一區養護工程處等單位進行道路會勘檢視；進行轄區內龍潭觀光大池、石門水庫小人國、六福村遊樂區等知名旅遊景點，春節交通微調措施。

一、小人國與六福村遊樂區聯外之中原路（桃69線），於春節連續假期自2月10日起至16日止，每天早上10點至下午5點，禁行6.5噸以上大貨車 （大客車除外），大貨車請改道行駛桃68-1線。

二、因應交通部高速公路局春節連續假期2月14日（初三）、2月15日（初四）於國道3號龍潭交流道北上實施高乘載管制，龍潭區大昌路與五福街口全日禁止迴轉，如欲迴轉車輛，小型車請至大昌路與健行路口、大型車請至大昌路與中興路口迴轉。

三、自2月12日（初一）至16日（初五）期間，小人國遊樂區將於早上8點30分提早開放入園；六福村遊樂區將延後閉園時間至晚上6點，以分散民眾入、出園車潮。

為確保民眾春節出遊行車順暢，龍潭警分局建議前往小人國、六福村遊樂區遊玩之民眾行駛替代道路如下：

去程：

一、龍潭交流道下(往石門方向)→大昌路→右轉中正路→新龍路→中豐路→往遊樂區方向。

二、龍潭交流道下(往石門方向)→大昌路→左轉中正路→龍源路→往遊樂區方向。

回程：

一、遊樂區→桃68-1線→直行臺3乙線往大溪方向或右轉關西方向。

二、遊樂區→桃68-1線→中豐路→新龍路→龍潭交流道。

另外，請民眾特別留意，元旦連續假期，請各駕駛人要掌握交通動態及各項管制、服務措施，彈性調整行車時間與改道動線，免去塞車之苦。除了可直撥龍潭警分局勤務中心電話03-4891112、高速公路查詢電話1968及警察廣播電臺專線0800-000123外，亦可上交通部網站http://www.motc.gov.tw查詢。

春節 石門水庫 小人國

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