竹縣亮點工程施工中 3月完工有望改善竹科往來竹北交通

新竹縣竹北通往竹科園區最重要的聯外道路橋樑經國橋及自強南路，目前正加緊施工進行道路改善，縣長楊文科上午前往現場視察，詢問是否能在春節前完工，工務處長林鶴斯則表示整體工程會在下個月完工，但春節期間會暫停施工、做好施工現場收拾，避免影響過年出遊、返鄉車潮。

亮點工程是以經國橋、自強南路以及光明六路東一、東二段為十字中軸線，總改善長度達5.2公里，由營建署補助3億、縣府自籌6500萬元，針對瀝青路面、路基、自行車通行空間、中央分隔島、號誌路燈以及路口改善，同時設置380盞LED路燈。

縣長楊文科表示，這2條軸線道路是竹北市的門面，串連多條主要幹道，也連結縣政府及高鐵站等重要據點，且經過竹北市精華地區，具指標性道路功能，在工程完工之後，可望成為竹北市優質的示範道路。

縣府上午也請來交通學者給予意見，國家運輸安全調查委員會諮詢委員吳宗修就肯定這項工程對疏解交通幫助，但提醒要與交通廊道另一端的新竹市和科學園區協調，避免因行政區域不同，讓車流反而卡在橋上；中華大學博士賴以軒則提出針對不對稱的路型，建議削減安全島頭，讓駕駛人能夠正視，保障行車安全。

工務處長林鶴斯表示，亮點工程完工後將增加路口車道數，提升道路紓解能力，增設行人穿越庇護島，提升路口行人通行安全，還增設自行車道改善行人及自行車通行環境，提升綠色運輸服務品質。