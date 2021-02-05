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影／歷經2年施設 苗栗火車站東西站及周邊環境再造竣工

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程今天竣工，東站的舊站體呈現全新景觀。記者胡蓬生／攝影
苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程今天竣工，東站的舊站體呈現全新景觀。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府爭取內政部營建署城鎮之心計畫補助辦理苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程，歷經2年施工，今天上午竣工啟用，相關工程共斥資1億8000多萬元，包括改善火車站舊站體及景觀設施、活化火車站周邊老舊空間、串聯綠廊等多項，期盼苗栗門面煥然一新，營造出獨特的城鄉新形象。

苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程由內政部營建署補助9成經費約1億6356萬元，縣府配合1817萬元，前年2月15日開工，工程包括東站廣場及西站廣場景觀設施改善、建中街至貓貍山公園綠廊串聯計畫、鐵道公園及三西街人行空間景觀設施改善、府前路整修、市公所景觀美化工程等。

竣工典禮上午在東站舊站大廳舉行，苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮、議長鍾東錦、鐵路局總工程司高明鋆、苗栗市長邱鎮軍及縣議員、市民代表、里長多人參加，共同上香祈福。

徐耀昌表示，火車站周邊環境再造完工後將活化周邊老舊空間，並提供舒適宜人的轉乘空間與多功能廣場，營造苗栗獨特的城鄉新形象，縣府將秉持城鄉均衡發展精神，持續營造城鄉魅力，激發在地榮耀感。

縣府水利處長楊明鐃簡報指出，相關工程以苗栗火車站為中心改善舊站體並提供商業活動新場域，也整合了東、西站交通動線及周邊景觀，並以火車站為起點建構綠廊銜接到功維敘隧道，增加東站至鐵道公園的人行空間，提供民眾更多鐵道公園的景觀設施，此外還整修府前路市民廣場路段，拆除市公所廣場圍牆，創造更親民的開放廣場。

苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程竣工，圖為西站廣場的空拍影像。圖／苗栗縣政府提供
苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程竣工，圖為西站廣場的空拍影像。圖／苗栗縣政府提供
苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程歷經2年施工，今天舉辦竣工典禮，縣長徐耀昌與地方各界同慶。記者胡蓬生／攝影
苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程歷經2年施工，今天舉辦竣工典禮，縣長徐耀昌與地方各界同慶。記者胡蓬生／攝影
苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程竣工，圖為東站廣場的空拍影像。圖／苗栗縣政府提供
苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程竣工，圖為東站廣場的空拍影像。圖／苗栗縣政府提供

火車站 鐵道

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