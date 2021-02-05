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中壢忠孝公園將設簡易廁所 運動民眾不怕沒得解放

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃園市議員謝美英爭取於中壢忠孝公園設簡易廁所。圖／謝美英服務處提供
桃園市議員謝美英爭取於中壢忠孝公園設簡易廁所。圖／謝美英服務處提供

桃園市中壢區忠孝公園原住民集會所天幕2008年落成啟用後，廣場與公園使用率大增，無奈集會所公廁5點關閉後，民眾抱怨尿急只能步行至1公里外的超商，或有家長乾脆讓小孩就地在樹旁解放。中壢區公所允諾預計6月在集會所旁設置簡易廁所。

謝美英指出，忠孝公園緊鄰原住民族集會所，上班時間還可以進去上廁所，過了下班時間，在公園運動的長者與小朋友就得憋尿。謝美英在議會質詢時建議原民局開放原住民族集會所廁所供大眾使用，幾經現勘討論，考量管理權責問題，擔心不利公物保管，謝美英轉而向區公所爭取設置簡易廁所。

謝美英說，很感謝中壢區長鄭詩鈿全力協助，促成增設忠孝公園簡易公廁。考量夜間照明、治安問題，簡易公廁將增設在臨路、沒有視線死角，路口還有監視器之處。

中壢區公所表示，預計預計年後完成規畫設計，今年6月可完成簡易廁所設置，規畫男、女及無障礙廁所，也會定期派員清潔維護，讓民眾運動時不必擔心沒有廁所可用。

原住民 監視器

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