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年前至新屋收容所捐物資 鄭寶清給毛孩加菜

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
前立委鄭寶清（右）與市議員余信憲（左）前往新屋市動物保護教育園區捐贈物資給園方。記者高宇震／攝影
前立委鄭寶清（右）與市議員余信憲（左）前往新屋市動物保護教育園區捐贈物資給園方。記者高宇震／攝影

新春將至，前立委鄭寶清與市議員余信憲今天來到桃園市新屋市動物保護教育園區（新屋收容所）捐贈物資給園方，物資包括寵物飼料、零食、罐頭，給收容所的毛小孩加菜，也呼籲「養毛小孩就要愛他們」，不棄養，同時做好結紮、植晶片、施打狂犬病疫苗等工作。

鄭寶清今天前往園區換上雨鞋、拿起掃具清掃毛小孩的住所，親身體驗到動保人員們辛苦，在過年期間動保人員也仍忙碌無暇，細心的照料著園區動物，也希望拋磚引玉讓社會大眾愈加重視動保議題，讓台灣每個生命都受到重視，都能平安長大。

鄭寶清表示，此次捐贈物資給收容所，以行動支持動保相關團體，不管是領養，或是捐贈錢與物資，這些看似簡單的動作，都可以達到共同愛護流浪動物的福祉，也呼籲「愛他就要照顧他」，絕不棄養、虐待，動物不僅是大家的朋友也是家人，在動物身上，你可以看見人類最缺乏的真情。

動保處長王得吉說，春節國定假日期間新屋收容所閉園，每日仍會安排工作人員打掃園區、餵食貓狗，也會有3到4位獸醫排班支援，維持園區正常運作。

鄭寶清與新屋收容所毛孩熱情互動。記者高宇震／攝影
鄭寶清與新屋收容所毛孩熱情互動。記者高宇震／攝影

鄭寶清 毛小孩

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