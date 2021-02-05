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感慨菜尾湯漸失傳 台菜教母出書：要先做7道獨立菜餚
有「台菜教母」之稱的美食家黃婉玲有感於菜尾湯逐漸失傳與被誤解，出版新書「台菜本味」，她說，希望深入尋根，說出一道菜尾湯的故事，講述這些傳統辦桌菜所代表的意義與精髓。
黃婉玲致力於推動台菜復興，從2014年開設「黃婉玲烹飪教室」，教導學員傳承快失傳的老台菜，她最常被問起那一道料理最具台菜的代表性，都不假思索地說「菜尾湯」。
黃婉玲說，要知道菜尾湯的產生，必須先單獨做出「白蘿蔔豬肚湯」、「酸菜筍絲排骨湯、「扁魚白菜滷」、「五柳枝」、「紅燒羮」、「魚丸湯」這7道獨立菜餚，才能結合出菜尾湯的味道，每道菜餚的酸、鹹、鮮味都必須到位，菜尾湯的味道才會完美。製作過程從食材的挑選、採買、處理，每一道菜餚烹調，到最後「結」菜尾的比例調整、調味，每個步驟環環相扣、耗時又費工，對廚師的功力與體力來說都是一大考驗。
曾參與該書「結菜尾」製作過程的作家詹宏志認為，菜尾湯不是剩菜剩飯，是一個盛宴的總合，這種古早味的盛宴已經好多年沒看過了。
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