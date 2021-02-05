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草莓文化嘉年華馬拉松6日登場 台3線大湖、卓蘭段交管

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
「2021浪漫台3線─戀戀大湖草莓文化嘉年華」馬拉松明天將登場，台3線大湖至卓蘭南下部分路段將實施交通管制，公路局提醒用路人行經活動路段時注意。圖／苗栗工務段提供
「2021浪漫台3線─戀戀大湖草莓文化嘉年華」馬拉松明天將登場，台3線大湖至卓蘭南下部分路段將實施交通管制，公路局提醒用路人行經活動路段時注意。圖／苗栗工務段提供

台灣鐵人運動協會舉辦的「2021浪漫台3線─戀戀大湖草莓文化嘉年華」馬拉松活動明天將登場，台3線大湖至卓蘭南下部分路段將實施交通管制，公路局提醒用路人行經活動路段時注意。

公路總局第二區養護工程處苗栗工務段表示，2月6日上午7時至下午2時止，路跑活動使用路段從台3線129公里250公尺（大湖鄉台3線與中原路路口）至140公里800公尺（卓蘭鎮台3線與老官道路口）的南下側車道，屆時活 動路段實施交通管制，請用路人行經時注意主辦單位設置的告示牌面及交管人員指揮，小心行駛。

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