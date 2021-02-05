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竹北東興圳公園完工開放 水循環生態景觀超吸睛
新竹縣竹北市東興圳景觀再造計畫一期工程當中的公27、28公園上月底完工開放，縣長楊文科今天上午前往視察，嶄新的生態池環境有魚、鳥景觀，周圍也有人行步道和自行車道，縣府就指出水圳景觀再造呈現出自然風格，將是居民休閒的好去處，水循環也能穩定水源、淨化水質。
縣長楊文科表示，東興圳具有200多年歷史，在過去農業社會是重要的灌溉水圳，隨著近年經濟發展，高鐵區段徵收後，留下水圳和大面積綠帶，是城市發展難得的珍貴綠地，東興圳景觀再造計畫在原有的公園基礎上加入自然生態和樂活概念，提升公園質感，希望打造竹北成為兼具文化意涵、水和綠的城市。
東興圳景觀再造一期工程南側緊鄰新竹縣總圖書館基地，未來將串聯成為新竹縣指標性公共建設，但在二期計畫推動上，楊文科表示雖然遭遇困難，但縣府團隊已第一時間與重新啟動計畫，會盡快展開招標。
工務處長林鶴斯表示，二期工程分為汾陽堂、公3公園、民俗公園3個工區，將採併案發包最有利標方式辦理，預算5500萬元，預計這個月上網招標、3月決標、6月竣工，水圳故事館則預估工期8個月，經費2500萬元，以另案向客委會爭取補助。
文化局長李安妤則說明，東興圳再造計畫有4大核心理念，自然生態、親水親土、水質淨化及老屋再生，包括用生態工法的砌石和散鋪，水圳呈現自然風格，營造魚類與各種水中小動物的棲息空間。
李安妤表示，一期工程中的公26、綠41目前缺失改善中，預計2月底前完成驗收開放使用，後續透過竹北市公所移植行道樹，增加植栽綠蔭，民俗公園和公3公園水圳已安排通水，停7停車場也將在農曆年前部分開放。
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