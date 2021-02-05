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販賣動物用藥需有許可 網路也不得販賣藥品

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
家畜所提醒，合法動物用藥都有政府核准登記，民眾選購也應認明字號。圖／家畜所提供
家畜所提醒，合法動物用藥都有政府核准登記，民眾選購也應認明字號。圖／家畜所提供

新竹縣家畜疾病防治所近來查獲多起違法販售動物用藥品案件，其違法態樣包括在網路平台轉售家中多餘的動物用藥品，或又在網路平台刊登團購動物用藥品訊息讓網友們下單，但家畜所也提醒，民眾如果私自在網路販賣動物用藥，就有可能涉及刑罰。

家畜所表示，動物用藥品並不屬於一般商品，買賣及使用應符合相關規定，販售動物用藥品的業者應先向地方主管機關申請登記核發動物用藥品販賣業許可證，且須有實體販售場所才可以營業，否則將違反動物用藥品管理法第19條規定，可以處新臺幣9萬元以上至45萬元以下罰鍰。

民眾如果想為家中寵物選購藥品，應先經由獸醫師診斷後開立處方箋，並向領有動物用藥品販賣業許可證的業者購買，如果自行上網購買藥物，有可能就會買到來路不明，甚至危害寵物健康的劣質藥品。

家畜所也提醒業者，販售寵物用藥即便取得販賣許可，僅能在實體店面場所販售，不可以在網路上進行售賣，民眾透過網路所能查詢到團購價、優惠價等寵物用藥資訊，都不是正規販售管道。

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