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斗煥坪營區發生水痘群聚感染 7士兵送醫治療

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣衛生局證實斗煥坪營區最近發生士兵水痘群聚感染。報系資料照
苗栗縣衛生局證實斗煥坪營區最近發生士兵水痘群聚感染。報系資料照

苗栗縣頭份市斗煥坪營區傳出新兵發生水痘群聚感染，有7名士兵陸續感染，苗栗縣衛生局已對營區進行消毒及衛教，水痘疫情預定監控3周。

苗栗縣衛生局證實，斗煥坪營區最近發生水痘群聚感染，1月29日頭份衛生所接獲通報有士兵感染，持續到2月2日共7名士兵感染，經送醫治療都已出院，放假返家休養，並未返回營區。

衛生局人員表示已對營區進行消毒、衛教，由於水痘屬飛沫、接觸傳染，感染後可能出現發燒、紅疹，以20歲左右年輕人出生時應都已接受過三合一或五合一疫苗接種，但可能因年齡增加防護力減弱，斗煥坪營區目前官兵約600人，其中有400多名新兵，衛生局疫調匡列約一百多名可能接觸者，水痘疫情將監控3周。

衛生局 苗栗縣 疫情

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