影／桃園仲平黃昏市場生意重挫 鄭文燦帶頭採買打氣

部桃群聚事件累計多個社區足跡點，桃園市桃園區仲平黃昏市場也有確診者足跡，上月23日由中央流行疫情指揮中心公布後，同樣重創市場生意，有攤商無奈確診者只是經過，「生意就掉6、7成」，十多天以來客人都沒回流，市長鄭文燦獲悉後今天親自來採買，一口氣買了豬肉、饅頭與焢肉，強調市場做好消毒與防疫，大家可以安心。

仲平黃昏市場主委朱秋龍也頗感無奈，表示就像指揮官陳時中說的「誰都不願意生病」，何況確診者只有在1月19及20日傍晚短暫來過市場，恰好市場22日安排消毒，沒想到23日就接到衛生局通知有確診者來過，自己也嚇了一跳，現在市場每2天消毒一次，攤商也有加強增設透明隔板，避免飛沫噴濺到熟食，並落實戴口罩、噴酒精。

「真的很慘，客人都不進來了...」有賣小吃的店家透露，自從公布足跡之後，生意至少掉了6、7成，迄今仍未有起色，有時1天業績只有3千元，扣掉成本根本沒利潤，無奈家裡有年幼孩子要養，爸爸還中風，嘆了一口氣直說「真不知道要怎麼過年」。

也有攤商無奈表示，生意真的受到嚴重影響，「幾乎完全都沒人」，傍晚本該是黃昏市場熱鬧的時候，現在冷冷清清，但也不能責怪確診者，「他也不知道自己生病」，只能希望難關盡快度過，也感謝附近幼兒園孩童寫字條為攤商打氣，看了足感心。