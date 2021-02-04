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影／桃園仲平黃昏市場生意重挫 鄭文燦帶頭採買打氣

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市桃園區仲平黃昏市場因曾有確診者足跡，生意受到不少影響。記者張裕珍／攝影
桃園市桃園區仲平黃昏市場因曾有確診者足跡，生意受到不少影響。記者張裕珍／攝影

部桃群聚事件累計多個社區足跡點，桃園市桃園區仲平黃昏市場也有確診者足跡，上月23日由中央流行疫情指揮中心公布後，同樣重創市場生意，有攤商無奈確診者只是經過，「生意就掉6、7成」，十多天以來客人都沒回流，市長鄭文燦獲悉後今天親自來採買，一口氣買了豬肉、饅頭與焢肉，強調市場做好消毒與防疫，大家可以安心。

仲平黃昏市場主委朱秋龍也頗感無奈，表示就像指揮官陳時中說的「誰都不願意生病」，何況確診者只有在1月19及20日傍晚短暫來過市場，恰好市場22日安排消毒，沒想到23日就接到衛生局通知有確診者來過，自己也嚇了一跳，現在市場每2天消毒一次，攤商也有加強增設透明隔板，避免飛沫噴濺到熟食，並落實戴口罩、噴酒精。

「真的很慘，客人都不進來了...」有賣小吃的店家透露，自從公布足跡之後，生意至少掉了6、7成，迄今仍未有起色，有時1天業績只有3千元，扣掉成本根本沒利潤，無奈家裡有年幼孩子要養，爸爸還中風，嘆了一口氣直說「真不知道要怎麼過年」。

也有攤商無奈表示，生意真的受到嚴重影響，「幾乎完全都沒人」，傍晚本該是黃昏市場熱鬧的時候，現在冷冷清清，但也不能責怪確診者，「他也不知道自己生病」，只能希望難關盡快度過，也感謝附近幼兒園孩童寫字條為攤商打氣，看了足感心。

鄭文燦傍晚也特地到仲平黃昏市場為攤商加油打氣，他說，仲平黃昏市場是附近上班族下班後採買生鮮、蔬食與水果的好去處，雖然之前有公布社區足跡去處，但市場加強防疫工作，他希望自己帶頭採買，能讓消費者更有信心，預計過年前還會再來。

桃園市桃園區仲平黃昏市場因曾有確診者足跡，生意受到不少影響，有幼兒園小朋友寫字條替攤商打氣。記者張裕珍／攝影
桃園市桃園區仲平黃昏市場因曾有確診者足跡，生意受到不少影響，有幼兒園小朋友寫字條替攤商打氣。記者張裕珍／攝影
桃園市桃園區仲平黃昏市場因曾有確診者足跡，生意受到不少影響，市長鄭文燦今天來採買力挺。記者張裕珍／攝影
桃園市桃園區仲平黃昏市場因曾有確診者足跡，生意受到不少影響，市長鄭文燦今天來採買力挺。記者張裕珍／攝影
桃園市桃園區仲平黃昏市場因曾有確診者足跡，生意受到不少影響，市長鄭文燦今天來採買力挺。記者張裕珍／攝影
桃園市桃園區仲平黃昏市場因曾有確診者足跡，生意受到不少影響，市長鄭文燦今天來採買力挺。記者張裕珍／攝影
桃園市桃園區仲平黃昏市場因曾有確診者足跡，市場加強防疫，用餐區採梅花座。記者張裕珍／攝影
桃園市桃園區仲平黃昏市場因曾有確診者足跡，市場加強防疫，用餐區採梅花座。記者張裕珍／攝影
桃園市桃園區仲平黃昏市場因曾有確診者足跡，生意受到不少影響，市長鄭文燦今天來採買力挺。記者張裕珍／攝影
桃園市桃園區仲平黃昏市場因曾有確診者足跡，生意受到不少影響，市長鄭文燦今天來採買力挺。記者張裕珍／攝影
桃園市桃園區仲平黃昏市場因曾有確診者足跡，生意受到不少影響，市長鄭文燦今天來採買力挺。記者張裕珍／攝影
桃園市桃園區仲平黃昏市場因曾有確診者足跡，生意受到不少影響，市長鄭文燦今天來採買力挺。記者張裕珍／攝影

鄭文燦 衛生局 幼兒園

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