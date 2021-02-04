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桃市電子煙危害防制自治條例今施行 首日稽查6家店挨罰

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
衛生局對26家電子煙專賣店進行稽查，其中有6間店違法販賣具菸品形狀、圓柱狀的電子煙，將依菸害防制法開罰1千至3千元不等罰鍰。 圖／市府衛生局提供
衛生局對26家電子煙專賣店進行稽查，其中有6間店違法販賣具菸品形狀、圓柱狀的電子煙，將依菸害防制法開罰1千至3千元不等罰鍰。 圖／市府衛生局提供

桃園市電子煙危害防制自治條例在1月18日獲行政院核定，今天正式施行，執行首日衛生局對26家電子煙專賣店進行稽查，其中有6間店違法販賣具菸品形狀、圓柱狀的電子煙，將依菸害防制法開罰1千至3千元不等罰鍰。

衛生局表示，去年針對電子煙形似菸品稽查暨輔導件數共3118件，並抽驗273件電子煙油，其中因電子煙具有菸品形狀裁處計22件，並檢出223件電子煙油含尼古丁。

衛生局指出，未滿18歲者吸食、持有電子煙或持有與電子煙相關器物，將施以戒菸教育，無故未接受戒菸教育者，可開罰2千元至1萬元罰鍰。供應、交付、販賣電子煙或與電子煙相關器物給未滿18歲者，或強迫、引誘孕婦吸食電子煙者，則處1萬至5萬元罰鍰。菸害防制法公告的禁菸場所也全面禁止吸食電子煙，違者最高可處2千元至1萬元罰鍰。

衛生局長王文彥表示，依國民健康署最新調查顯示，桃園市2019年國中、高中職生電子煙吸食率，國中生為1.9%、高中職為10.4%；2018年國中生為2.6%、高中職為4.6%，雖國中生電子煙吸食率略有下降，但高中職電子煙吸食率卻顯著增加。

王文彥表示，有鑑於電子煙日益氾濫，市府為守護轄內胎兒、兒童及少年身心健康，並填補菸害防制法修正完成前的空窗期，因而制定桃園市電子煙危害防制自治條例，保護市民不受電子煙的危害。

衛生局呼籲，電子煙多含有尼古丁，且含甲醛、乙醛等一級致癌物，吸食會成癮且對身體健康造成危害，電子煙常以「電子煙無害」、「電子煙不是菸品」、「電子煙可幫助戒菸」等廣告詞吸引青少年使用，如民眾有戒菸需求，可撥打免費戒菸專線0800-636363洽詢。

桃園市電子煙危害防制自治條例在1月18日獲行政院核定，今天正式施行。圖／市府衛生局提供
桃園市電子煙危害防制自治條例在1月18日獲行政院核定，今天正式施行。圖／市府衛生局提供

衛生局 戒菸 國中生

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