影／阿戊嫂的店稱霸全國客家小炒賽 縣長贈匾客庄廚神

苗栗縣三灣鄉「阿戊嫂的店」榮獲客委會主辦的客家小炒全國爭霸賽總冠軍，為苗栗爭光，縣長徐耀昌中午特地到店裡頒贈「客庄廚神」木匾向參賽的主廚劉雪玲、羅燕萍及張旗鎮恭賀； 劉雪玲的團隊在中區初賽時獲亞軍，她覺得輸在擺盤，決賽前一連練菜7次，把擺盤的糯米飯改為加了小炒的肉粽，並以提籃上菜，加上原本就有佳評的小炒，果然如願奪冠。

苗栗縣文化觀光局客家事務科指出，客家小炒是客家傳統料理中四炆四炒的一道美食，也是每個客家鄉親從小到大舌尖上的共同記憶，去年因新冠肺炎疫情嚴重衝擊國內民生產業，客庄餐廳更是首當其衝，客委會希望透過舉辦料理賽事行銷客家美食，刺激客庄觀光餐飲業，吸引民眾到訪客庄活絡當地經濟，特別舉辦首屆「客家小炒全國爭霸賽」，比賽競爭激烈，在全台分北、中、南、東4區初賽，各區優勝店家再進入總決賽。

阿戊嫂的店在三灣鄉開業已十多年，劉雪玲傳承到母親阿戊嫂的客家傳統烹飪技巧，加上創意，與夥伴已多次在全國客家料理競賽得獎，這次更以「客家小炒」、「笠嫲下的炒肉」在首屆全國客家小炒大賽稱霸。

徐耀昌中午到阿戊嫂的店贈匾，11年前他擔任立委時，劉雪玲也曾在客家料理競賽獲獎，當年他致贈的「客家食神」匾額仍高掛店內，如今再次在全國賽過關斬將，在全國32隊中脫穎而出，徐耀昌盛讚劉雪玲團隊的廚藝表現亮眼、實至名歸，他並歡迎大家新春假期來苗栗「遶山花」，品嘗好食的客家「好味緒」。

劉雪玲當場示範得獎的客家小炒菜餚「笠嫲下的炒肉」，她透露多數食材都先汆燙過再炒，徐耀昌不忘拿手機頻頻拍照。