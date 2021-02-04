快訊

國三南下南港交流道 大貨車失控側翻造成大塞車

25元買飲料中千萬！11、12月期統一發票中獎名單出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／阿戊嫂的店稱霸全國客家小炒賽 縣長贈匾客庄廚神

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
11年前徐耀昌擔任立委時，劉雪玲在客家料理競賽獲獎，當年他致贈的「客家食神」匾額仍高掛店內。記者胡蓬生／攝影
11年前徐耀昌擔任立委時，劉雪玲在客家料理競賽獲獎，當年他致贈的「客家食神」匾額仍高掛店內。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣三灣鄉「阿戊嫂的店」榮獲客委會主辦的客家小炒全國爭霸賽總冠軍，為苗栗爭光，縣長徐耀昌中午特地到店裡頒贈「客庄廚神」木匾向參賽的主廚劉雪玲、羅燕萍及張旗鎮恭賀； 劉雪玲的團隊在中區初賽時獲亞軍，她覺得輸在擺盤，決賽前一連練菜7次，把擺盤的糯米飯改為加了小炒的肉粽，並以提籃上菜，加上原本就有佳評的小炒，果然如願奪冠。

苗栗縣文化觀光局客家事務科指出，客家小炒是客家傳統料理中四炆四炒的一道美食，也是每個客家鄉親從小到大舌尖上的共同記憶，去年因新冠肺炎疫情嚴重衝擊國內民生產業，客庄餐廳更是首當其衝，客委會希望透過舉辦料理賽事行銷客家美食，刺激客庄觀光餐飲業，吸引民眾到訪客庄活絡當地經濟，特別舉辦首屆「客家小炒全國爭霸賽」，比賽競爭激烈，在全台分北、中、南、東4區初賽，各區優勝店家再進入總決賽。

阿戊嫂的店在三灣鄉開業已十多年，劉雪玲傳承到母親阿戊嫂的客家傳統烹飪技巧，加上創意，與夥伴已多次在全國客家料理競賽得獎，這次更以「客家小炒」、「笠嫲下的炒肉」在首屆全國客家小炒大賽稱霸。

徐耀昌中午到阿戊嫂的店贈匾，11年前他擔任立委時，劉雪玲也曾在客家料理競賽獲獎，當年他致贈的「客家食神」匾額仍高掛店內，如今再次在全國賽過關斬將，在全國32隊中脫穎而出，徐耀昌盛讚劉雪玲團隊的廚藝表現亮眼、實至名歸，他並歡迎大家新春假期來苗栗「遶山花」，品嘗好食的客家「好味緒」。

劉雪玲當場示範得獎的客家小炒菜餚「笠嫲下的炒肉」，她透露多數食材都先汆燙過再炒，徐耀昌不忘拿手機頻頻拍照。

苗栗縣文化觀光局長林彥甫也開心地回憶，苗栗縣有5隊進入台北總決賽，當天他特別前往觀賽，公布名次時，從5個優勝到第2名都沒苗栗的隊伍，正緊張時，評審長要公布第1名卻因為有字不會發音向主持人詢問，讓他直覺就是阿戊嫂的「戊」讓評審念不出來， 果不其然評審長一發出「阿」的隊名，就讓他和劉雪玲的團隊都興奪地熱淚盈眶。

劉雪玲示範得獎的客家小炒菜餚「笠嫲下的炒肉」。記者胡蓬生／攝影
劉雪玲示範得獎的客家小炒菜餚「笠嫲下的炒肉」。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌（中）、三灣鄉長溫志強（左）品嘗劉雪玲現場製作的客家小炒。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌（中）、三灣鄉長溫志強（左）品嘗劉雪玲現場製作的客家小炒。記者胡蓬生／攝影
劉雪玲示範得獎的客家小炒菜餚「笠嫲下的炒肉」，苗栗縣長徐耀昌頻以手機拍照記錄。記者胡蓬生／攝影
劉雪玲示範得獎的客家小炒菜餚「笠嫲下的炒肉」，苗栗縣長徐耀昌頻以手機拍照記錄。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌及地方各界中午到阿戊嫂的店致贈「客庄廚神」木匾，向參賽主廚劉雪玲、羅燕萍及張旗鎮恭賀。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌及地方各界中午到阿戊嫂的店致贈「客庄廚神」木匾，向參賽主廚劉雪玲、羅燕萍及張旗鎮恭賀。記者胡蓬生／攝影
劉雪玲示範得獎的客家小炒菜餚「笠嫲下的炒肉」，她透露多數食材都先汆燙過再炒。記者胡蓬生／攝影
劉雪玲示範得獎的客家小炒菜餚「笠嫲下的炒肉」，她透露多數食材都先汆燙過再炒。記者胡蓬生／攝影
劉雪玲示範得獎的客家小炒菜餚「笠嫲下的炒肉」，她透露多數食材都先汆燙過再炒。記者胡蓬生／攝影
劉雪玲示範得獎的客家小炒菜餚「笠嫲下的炒肉」，她透露多數食材都先汆燙過再炒。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌（左二）中午特地到阿戊嫂的店頒贈木匾並向參賽的主廚劉雪玲（右二 ）、羅燕萍（左） 及張旗鎮（右）恭賀。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌（左二）中午特地到阿戊嫂的店頒贈木匾並向參賽的主廚劉雪玲（右二 ）、羅燕萍（左） 及張旗鎮（右）恭賀。記者胡蓬生／攝影

徐耀昌 苗栗縣 客家美食

延伸閱讀

空有功夫無用武之地 長春總裁拜會縣府促在苗栗擴廠

影／校園特派員採訪 徐耀昌：幼時是家裡的「破壞王」

苗栗為桃園打氣 偕東莞台商捐抗菌噴霧

影／馬英九鐵馬行抵拱天宮參拜 發春聯與民眾互動

相關新聞

春節不怕塞車 桃園八德警貼心整理4條替代道路

春節假期不少民眾會帶著家人共同出遊，桃園市八德警分局貼心的替市民朋友整理出幾條「避塞」道路，讓民眾免於塞車之苦。

影／阿戊嫂的店稱霸全國客家小炒賽 縣長贈匾客庄廚神

苗栗縣三灣鄉「阿戊嫂的店」榮獲客委會主辦的客家小炒全國爭霸賽總冠軍，為苗栗爭光，縣長徐耀昌中午特地到店裡頒贈「客庄廚神」...

部桃清零計畫第2天 王必勝：明檢測人數不到300人

部立桃園醫院群聚感染累計19人確診，其中1人死亡，昨天開始為期3天的「清零計畫」，總計要採檢2136人。前進指揮所指揮官...

桃園復興區原鄉光華農路位移封路 農民無法耕作望補償

桃園市復興區光華山區（編號光華T002）是農委會水保局土石流防災中心長期監測的大規模崩塌潛勢區，1月29日起出現明顯位移...

峨眉桶柑產量大減5成 農會苦惱品質不減、收入卻銳減

新竹縣峨眉鄉的桶柑全鄉種植面積約600公頃，產量占據全國45%，今年因缺水桶柑甜度暴增，但產量卻暴跌一半，加上年前出貨禮...

竹市府公布春節服務資訊 注意垃圾清運、免費停車時間

新竹市政府今天公布春節期間各項服務資訊，2月10日小年夜至16日年初五市區6千多個路邊停車格暫停收費， 5大醫院醫療不打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。