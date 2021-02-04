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春節不怕塞車 桃園八德警貼心整理4條替代道路

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
春節假期不少民眾會帶著家人共同出遊，桃園市八德警分局貼心的替市民朋友整理出幾條「避塞」道路，讓民眾免於塞車之苦。圖／八德警分局提供
春節假期不少民眾會帶著家人共同出遊，桃園市八德警分局貼心的替市民朋友整理出幾條「避塞」道路，讓民眾免於塞車之苦。圖／八德警分局提供

春節假期不少民眾會帶著家人共同出遊，桃園市八德警分局貼心的替市民朋友整理出幾條「避塞」道路，讓民眾免於塞車之苦。

八德警分局表示，疏導南下旅次時間2月9日至12日，民眾可以不行經國道2號大湳交流道，改走平面道路替代道路，可從福德一路→左轉和平路→長安街→右轉興豐路→左轉介壽路（台4線）→右轉員林路（台3線、大溪、龍潭、觀音等交流道）南下。

往北車輛，疏導北上旅次時間為2月15日至2月16日，民眾可選擇從福德一路→和平路→長安街→左轉八德區興豐路→接新北市鶯歌區八德路→三鶯交流道→接國道3號北上。或者是從福德一路→右轉新北市鶯歌區鶯桃路→接三鶯交流道（國道3號）北上。

八德警分局指出，2月14至15日下午1點至晚間6點，因國1高雄端至湖口、國3九如至大溪路段，各交流道的北向入口匝道實施高乘載管制，已替民眾規畫好2條往北的替代路線。

第一種為大溪交流道永昌路→右轉仁和路（112線）左轉埔頂路→右 轉公園路→左轉介壽路→右轉八德區興豐路（114線）→直行接新北市鶯歌區八德路至三鶯交流道北上。第二種是從興豐路左轉大興路（或長安街）→右轉和平路→右轉福德一路→接國道2號→至國道1、3號繼續北上。

八德警分局呼籲，春節期間車多擁擠，建議用路人出遊前可先利用手機APP「桃園輕鬆go」或手機衛星導航功能掌握即時路況，妥善規畫出遊行程，提早出門免受塞車之苦。

八德警分局指出，近期捷運工程陸續在施工，轄區介壽路段較為壅塞，該路段鄰近各大賣場如廣豐新天地、大潤發，請民眾遵守交通規則，並配合交通疏導人員指揮，工程施工路段切勿違規左轉，以免造成後方車輛回堵。

春節假期不少民眾會帶著家人共同出遊，桃園市八德警分局貼心的替市民朋友整理出幾條「避塞」道路，讓民眾免於塞車之苦。圖／八德警分局提供
春節假期不少民眾會帶著家人共同出遊，桃園市八德警分局貼心的替市民朋友整理出幾條「避塞」道路，讓民眾免於塞車之苦。圖／八德警分局提供
春節假期不少民眾會帶著家人共同出遊，桃園市八德警分局貼心的替市民朋友整理出幾條「避塞」道路，讓民眾免於塞車之苦。圖／八德警分局提供
春節假期不少民眾會帶著家人共同出遊，桃園市八德警分局貼心的替市民朋友整理出幾條「避塞」道路，讓民眾免於塞車之苦。圖／八德警分局提供

國道 塞車

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