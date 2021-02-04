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KENZO高田賢三策展不倒翁 台南市美術館開展

中央社 / 台南4日電

已故KENZO創辦人高田賢三生前最後策展的「Okiagari Koboshi project不倒翁小法師計畫．台灣展」今天在台南市美術館開展，這也是這場展覽在台灣的最後一站。

「Okiagari Koboshi project不倒翁小法師計畫．台灣展」已在台北、高雄展出，台南市美術館是台灣展的最後一站，今天開展，為期2週，共展出全球時尚、演藝、藝術、工藝、漫畫等各界頂尖人士共284件的創作。

高田賢三鮮少在公開場合發表談話，也因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情不能來台，去年10月染疫去世，「Okiagari Koboshi Project不倒翁小法師計畫．台灣展」也成為高田賢三策展在台的最後活動。台南市美術館2館開展時，也播放高田賢三生前錄製感謝台灣的短片。

台南市美術館指出，高田賢三2013年發起藝術公益活動「Okiagari Koboshi project不倒翁小法師計畫」，連續7年世界巡迴。這項活動源於2011年311東日本大地震後，高田賢三想為地球環境做點事，就運用個人影響力，號召許多名人手繪福島會津的傳統工藝品不倒翁小法師為災區祈福，這些名人手繪的不倒翁，2013年在法國舉行慈善拍賣，所得捐予災區復興重建。

展覽爾後連續7年在世界各大都市巡迴展出，包括法國里昂、巴黎、馬賽；西班牙馬德里；烏克蘭基輔、斯拉武蒂奇；義大利羅馬、日本廣島、長崎、東京、京都。法國知名影星尚雷諾、知名時尚設計師MichelKLEIN、Jean-Paule GAULTIER、Chantal THOMAS、Hiroko KOSHINO、Ines de LA FRESSANGE、AndreCOURREGES、Richard COLLASSE等許多名人也共同參與創作。

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