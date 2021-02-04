部桃清零計畫第2天 王必勝：明檢測人數不到300人

部立桃園醫院群聚感染累計19人確診，其中1人死亡，昨天開始為期3天的「清零計畫」，總計要採檢2136人。前進指揮所指揮官王必勝表示，PCR檢測與環境採檢都仍在進行中，希望採檢結果都能在周六出爐。

部桃清零計畫的採檢站，設立於醫院後方立體停車場，由急診室醫護人員輪班協助採檢，王必勝說，截至今天中午，已有1614人進行PCR檢測、493人完成抽血，預估明天PCR檢測人數剩約200人，其中抽血人數也剩不到100人。

談及第1批隔離的醫護人員，是否要過年後才有可能回到工作崗位？王必勝回應，目前已有500多人解隔離，不是全部都不能返回工作崗位，如呼吸治療師、廚工等，有業務上或有輪班需求，經報備核准後會讓人員返院工作，目前這種狀況的人員數量並不多。

王必勝解釋，現在醫療量能放的比較少，所以也不需要這麼多（醫護），等到醫療量能恢復後才會需要醫護返院工作，目前他們都還是待在家裡休息較多。

醫院後方立體停車場中有70多名急診室醫護人員，輪班負責協助採檢，王必勝說，每個人都需要採檢，這批醫護人員也要，而時間則由他們自己依工作時間去調配，另外，前進指揮所中共17名工作人員也都於昨天採檢完畢。

至於昨天同步進行環境採檢是否有結果？王必勝表示，這部分無論是病房或公共區域，都有專家小組指點哪些地點需要做環境採檢，目前還在陸續進行中，希望採檢結果能一併在周六出爐。