桃園復興區原鄉光華農路位移封路 農民無法耕作望補償

桃園市復興區光華山區（編號光華T002）是農委會水保局土石流防災中心長期監測的大規模崩塌潛勢區，1月29日起出現明顯位移導致農路中斷，區公所2日封路和加強安全措施後，農路後方農作產品無法運出，昨天（4日）向市府求援，市長鄭文燦責成農業局儘速調查農損，同時注意下方3個部落安全，必要時遷移部落。

復興區公所表示，進出光華3個部落的道路和農路不是同一條路，農路在上方，距離部落道路至少500公尺，目前不受影響，公所會持續監控。

區長游正英指出，光華大規模崩塌潛勢區位於前光華地區，崩塌潛勢區範圍為 12.3 公頃，2002 年迄今該地區一直有邊坡滑動情形。中央水保局1月29日的監測資料顯示位移加速，1天就移動40公分，中央和地方必須採取預防措施，否則一旦發生崩塌，光華農路勢必中斷，農民不能進出而且安全堪虞，如果崩塌的土石落入下方光華道路，就會造成影響嘎拉賀、後光華、新興部落199人進出，也會造成石門水庫淤積與波及水質。

游正英1日下午邀集中央水保局、市府水務局、公所業務課及民意代表研商對策，訂出緊急管制及處理措施，包括持續監測並通報，每天電話、傳真通知桃園市府及復興區公所加強道路管制，中央水保局及臺北分局成立應變小組，光華農路路基嚴重下陷不利通行，暫不修復。

光華農路約500公尺長、3公尺寬，公所 29 日下午於該路段拉起警戒繩，2 月 1日中午加設紐澤西護欄，市府養工處也在農路出入口架設拒馬。崩塌地下方的光華道路為防範土砂下移，由公所於路旁堆置貨櫃，做為第一線防護功能，光華派出所於光華道路兩側設置管制站。