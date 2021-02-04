峨眉桶柑產量大減5成 農會苦惱品質不減、收入卻銳減

新竹縣峨眉鄉的桶柑全鄉種植面積約600公頃，產量占據全國45%，今年因缺水桶柑甜度暴增，但產量卻暴跌一半，加上年前出貨禮盒物流塞車，這幾天就無法再出貨，農會就反映農民苦惱今年桶柑品質很好，卻因產量不足、收入減少，希望更多民眾也能利用春節來走春採桶柑，支持在地優質農產品。

峨眉農會總幹事陳冠義表示，今年峨眉鄉的桶柑平均甜度來到12度以上，但受到乾旱氣候影響，今年全鄉635公頃桶柑種植都受到影響，產量減少5成，還造成過年前送禮高峰無法趕出足夠產量銷售，不少農民都有收入減少的情況。

陳冠義說，今年還有許多桶柑正要進入採收期，現在市場批發價格約在1斤45元左右，但下禮拜就即將過年，這幾天農會也正趕著出貨，但已經收到貨運公司消息，因為年前物流量暴增，這幾天隨時都會停止收貨，而農會也不敢貿然繼續收單，就怕桶柑禮盒來不及送到民眾手中。