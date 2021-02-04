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竹市府公布春節服務資訊 注意垃圾清運、免費停車時間

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市政府今天公布春節期間各項服務資訊，防疫關懷不打烊，祝福大家平安過好年。記者黃瑞典／攝影
新竹市政府今天公布春節期間各項服務資訊，防疫關懷不打烊，祝福大家平安過好年。記者黃瑞典／攝影

新竹市政府今天公布春節期間各項服務資訊，2月10日小年夜至16日年初五市區6千多個路邊停車格暫停收費， 5大醫院醫療不打烊，3家醫院加開防疫門診，垃圾清運時間調整，大型家具清運年前預約登記至9日止，各遊憩點實施總量管制，市長林智堅提醒大家出遊謹守防疫原則，平安過好年。

市府環保局指出，配合家戶大掃除，小年夜加班依周一路線清運垃圾，除夕、初五原下午時段清運改為上午時段、晚上時段改下午時段，初一至初四及初六共5天停收，18日大年初七恢復正常清運。

大型家具家電清運，即日起至2月9日每日預約清運登記上限調高至120件，額滿後將安排於年後清運，預約電話03-5388406，10日至15日暫停登記及清運。

市府衛生局指出，新竹台大、馬偕、國泰、國軍及南門醫院春節期間24小時急診不打烊，台大、馬偕及國泰醫院加開防疫特別門診，各醫院看診時間可上衛生局網頁查詢，長照與居家關懷春節期間持續提供服務。

交通處指出，10日至16日市區6千多個路邊停車格暫停收費，全市64個YouBike站點、1500多輛自行車24小時不打烊，隨時提供服務，並加強消毒，可多加利用。

市府也宣布，春節期間防疫不間斷，各遊憩點實施總量管制，十八尖山管制4000人、動物園1500人、圖書館動物園分館50人、昆蟲館50人、玻工館60人、消防博物館80人、南寮旅服中心300人。

市府民政處指出，限量新春開運組春聯、紅包袋、開運小紅包，今起可至3區公所、稅務局服務台與市府1樓服務中心免費索取。春節各項服務資訊可上市府網站查詢。

春節 衛生局 台大

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