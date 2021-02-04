泰安湯屋傳遊客遭鐵釘刺傷 業者致歉縣府將稽查

有民眾上網爆料前往苗栗縣泰安鄉泡溫泉，但湯屋老舊、木地板還塌陷，害丈夫腿部遭鐵釘刺傷，至今尚未痊癒。業者今天表達歉意，並表示會加強巡修；縣政府則將排聯合稽查。

有女子透過PTT爆料指出，元旦假期與丈夫帶著2歲女兒，前往泰安鄉一家網路評價不錯的知名溫泉飯店泡湯，湯屋1小時要價新台幣1200元，他們訂了2小時總共2400元，不算便宜的收費，沒想到竟是一趟「恐怖的經驗」。

女子指出，一進湯屋就「非常後悔」，因為整體看起來很舊、很暗、霉味很重，木地板踩起來有嘎吱的聲音，就在泡完湯要離開時，丈夫準備幫女兒吹頭髮，腳往前一踏上木板，竟整個崩壞陷落，腳還被卡在夾層中，遭鐵釘刺入血流如注，當場痛得大叫，女兒也被嚇得嚎啕大哭。

業者第一時間協助遊客送醫，但飽受驚嚇的女子表示，丈夫到醫院急診，不但要打破傷風，還要清創傷口、縫合，已經過了1個月，到現在腳背都還是瘀青，因此，分享這段經歷，讓大家不要「踩雷」。

溫泉業者今天出面表示，木板塌陷的位置是一個維修孔與地板接縫處，可能木頭遇水膨脹、沒有固定好才會鬆脫，在意外發生後，那間湯屋就沒有繼續營業，立刻找來木工整修，目前已經壓實、整平並加強固定，飯店所有設施也會加強巡修。

業者指出，服務人員當下先協助緊急就醫、告知公共意外險理賠，這段期間飯店主管也多次致電受傷的黃姓男子關心傷勢，並想當面致歉，但對方「婉拒」拜訪，黃男妻子更要求「不要再打給我先生」，只好先寄送一盒水果予以致意，並以簡訊表達關心，後續仍會持續追蹤。

苗栗縣文化觀光局副局長王浩中指出，近期將與消防局、衛生局，針對溫泉會館的各項設施、通風、逃生路線等項目進行聯合稽查，這一次導致遊客受傷的木質地板與鐵釘裸露部分，雖不在原本稽查項目，但未來也將要求業者加強維持設施的完善性，確保安全。